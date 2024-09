Bus e metropolitana, oggi c’è uno sciopero 

Disagi in vista oggi per i passeggeri che utilizzano le linee del Ctm e dell’Arst per uno sciopero programmato dai sindacati che tutelano i lavoratori delle aziende del trasporto pubblico locale. Si tratta delle seconda mobilitazione in pochi mesi scattata per ottenere il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto il 31 dicembre 2023.

Gli orari a rischio

Lo sciopero riguarda tutta l’Isola con orari e modalità diverse. In città potrebbero essere a rischio le corse dei mezzi del Ctm nella fascia oraria che va dalle 9,31 alle 17,30. Per quanto riguarda l’Arst l'astensione del personale ferroviario e metropolitane riguarderà invece le fasce orarie dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 22.

Le ragioni

«Anche in Sardegna - sono le parole di Alessandro Russu, segretario regionale della Fit Cisl - i lavoratori lamentano il peggioramento delle condizioni lavorative e retributive, fenomeni di tensione e aggressività crescente verso conducenti e controllori. Chiedono, inoltre, maggiori risorse per il settore e una riforma completa che dia certezze operative nel medio periodo cosi da garantire un livello di servizio efficiente e adeguato».

Arnaldo Boeddu, della Filt Cgil, aggiunge: «Dobbiamo dare futuro e prospettiva a un settore che fatica a trovare autisti, che non dà risposte sull’adeguamento delle risorse economiche del fondo nazionale trasporti e non tiene conto della compatibilità dei tempi di lavoro con quelli della famiglia».

