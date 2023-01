«Bus e metro integrati per il salto nel futuro del trasporto pubblico»    

«Per la gestione della metro è meglio che Arst e Ctm si uniscano in un’unica società». Roberto Murru, classe 1965, ingegnere cagliaritano, conosce bene i problemi delle due aziende: per anni è stato prima presidente del cda e poi direttore generale della società che si occupa del trasporto pubblico nella Città metropolitana di Cagliari. Linee, biglietto unico, orari e coincidenze tra i mezzi gommati e quelli su rotaia: aspetti che hanno necessità di una regia unica, che per il momento manca.

Colosso dei trasporti

Murru ora è direttore generale della Trentino trasporti, una società in house della Provincia Autonoma di Trento, del Comune di Trento, delle Comunità della Val di Non e della Val di Sole, e di quarantaquattro Comuni della Piana Rotaliana, delle Valli di Non e di Sole. Un colosso del trasporto pubblico, visto che gestisce il servizio con 1.342 dipendenti, una flotta di 724 autobus urbani ed extraurbani, la funivia Trento-Sardagna, 25 treni per il servizio ferroviario Trento–Malè-Mezzana e Trento-Borgo Valsugana-Bassano del Grappa. Non solo, fa capo alla Trentino trasporti l’aeroporto Caproni di Trento, hub per il servizio di elicotteri della Protezione civile, del 118 e dei Vigili del fuoco. Insomma, mancano solo i traghetti, che però difficilmente potrebbero attraccare lungo le coste del Trentino.

Il modello trentino

«Creare una realtà così importante nel trasporto pubblico è stato possibile solo grazie alla messa a sistema e al raggruppamento di tante aziende, ognuna specialista nel suo settore», precisa Murru. «Non è stato facile, il processo iniziato nel 2018 è ancora in corso ma i risultati in termini organizzativi sono molto positivi». Un modello che potrebbe essere proposto anche a Cagliari per la gestione della metro di superficie. Il percorso dei treni arriverà sino a piazza Matteotti e al Poetto e il rischio che le linee si sovrappongano è tutt’altro che remoto. «Premetto che provengo dal Ctm e rischio di non essere neutro però penso che mettere a sistema diverse realtà può essere producente. Come per il Trentino, che ha una situazione molto articolata, non sarà certo facile, anche perché le due aziende hanno storie diverse, strumenti diversi e organizzazione diversa». Se però c’è riuscita la Trentino Trasporti da lei diretta non si capisce perché non debba riuscirci la Sardegna. «Sono aziende di trasporto pubblico e per questo è fondamentale trovare il giusto punto di equilibrio, che non può essere solo tecnico, ma deve avere particolare attenzione per l’aspetto politico».