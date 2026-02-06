Bus dirottati in città, l’ira di Concu 

Cinque linee Ctm dirottate all’ultimo da Monserrato a Selargius, con oltre trecento passaggi al giorno che si sommano alla già enorme mole di traffico in città soprattutto nelle ore di punta. «La cosa grave è che non sono stato avvisato, ho appreso delle modifiche tramite i social», lamenta il sindaco Gigi Concu che parla di «sgarbo istituzionale da parte degli enti coinvolti» e chiede un incontro urgente per avere risposte sulle ricadute del continuo via vai dei bus sul territorio. Vertice che il delegato per il Trasporto pubblico locale della Città metropolitana, Omar Zaher, sta convocando per i prossimi giorni.

Monserrato

Il caos è stato innescato dall’ordinanza del Comune di Monserrato: via ai lavori nella disastrata via Riu Mortu, e stop ai mezzi pesanti dal 3 febbraio sino al 31 maggio. Decisione che nel giro di poche ore ha costretto il Ctm a trovare una soluzione per scongiurare un’interruzione nel trasporto pubblico: dirottare le linee 8, 8A, M, Qsa e 8H nella vicina Selargius.

La ricaduta sul territorio selargino non è di poco conto. «Parliamo di oltre 100 passaggi al giorno solo per la linea M», fa notare Concu, «gli altri bus hanno una frequenza di circa mezz’ora, di fatto un via vai di bus dalla mattina presto sino a tarda sera in un incrocio critico, come quello che fra via Trieste e via Allende, dove già gravita un traffico importante ogni giorno. Per non parlare di via della Libertà e via delle Begonie, dove non è stato valutato che c’è un cantiere in corso con tanto di segnaletica provvisoria».

Lo sfogo

Il sindaco non nasconde il dispiacere. «Vengono convocate conferenze di servizi per ogni minima cosa, in questo caso però nessuno ha pensato di fare una semplice telefonata per avvisarmi», ribadisce Concu. «Non mi sono mai tirato indietro quando si tratta di aiutare un altro Comune della Città metropolitana, tantomeno in questo caso con migliaia di persone che utilizzano ogni giorno i mezzi del Ctm per raggiungere scuole e posti di lavoro, esigenze che non mi sognerei mai di ignorare. Ma non tollero gli sgarbi istituzionali», aggiunge chiedendo subito un incontro «anche per capire se è stata fatta una valutazione trasportistica sull’incremento del trasporto pubblico nel territorio».

L’incontro

Problema preso in carico dal delegato al Trasporto pubblico locale della Città metropolitana che annuncia una cabina di regia per evitare intoppi in futuro: «Sto lavorando affinché ci sia un tavolo su trasporti e traffico fra gli otto Comuni serviti dal Ctm», assicura Zaher. «Non esiste che ciascuno fa quello che gli pare senza un coordinamento condiviso». Novità apprezzata in primis da Ctm: «L’azienda ha sempre avuto ottime collaborazioni con tutti gli enti coinvolti, avere questo strumento ci permette di fare un enorme salto di qualità», il commento del presidente Fabrizio Rodin.

