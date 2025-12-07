VaiOnline
Iglesias.
08 dicembre 2025 alle 00:49

Bus diretti al posto del treno 

L’accordo: due corse mattutine senza fermate fino a Decimomannu 

Arriva una svolta per i pendolari di Iglesias rimasti senza treno per via dei lavori iniziati il primo luglio sulla ferrovia tra Uta e Siliqua. Su Iglesias sono state modificate due corse, delle 6.35 e delle 6.53, che dal primo dicembre collegano la città direttamente a Decimomannu senza fermate intermedie. Si punta ora a ottenere lo stesso per Carbonia.

L’incontro

Si tratta di una misura ancora parziale, resa possibile grazie all’incontro avvenuto nella sede dell’assessorato regionale dei Trasporti tra il consigliere Alessandro Pilurzu, il presidente della Provincia e sindaco di Iglesias, Mauro Usai, il referente dei Giovani democratici e portavoce dei pendolari, Simone Crobeddu, e l’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca. «Abbiamo fatto presente la necessità di istituire corse dirette» spiega Usai. Pilurzu precisa: «I diretti proposti arriveranno a Decimomannu e non a Cagliari, poiché possono percorrere solo le tratte sostitutive ai treni, ma anche per agevolare chi deve proseguire verso il nord dell’isola. In ogni caso avremo una riduzione di circa 25 minuti». Ora l’obiettivo è estendere il servizio a Carbonia e alle fasce orarie più trafficate: «Serve arrivare a gennaio con i diretti, uno verso le 14 e l’altro alle 18. Ci hanno detto che stanno lavorando a questa soluzione. Nell’orario dei diretti è garantito un secondo bus che effettua le fermate intermedie. Prima partivano due bus sulla stessa tratta, ora uno sarà diretto e l’altro farà le fermate». Simone Crobeddu aggiunge: «La fascia 12–15 è sotto esame del gabinetto dell’assessorato. Lo stesso vale per i rientri da Decimomannu verso Iglesias e Carbonia. Si sta cercando di coprire tutte le fasce di maggiore utilizzo». Al momento non sono previsti nuovi incontri, ma Pilurzu assicura: «Ci sarà un aggiornamento sui lavori dell’assessorato. L’obiettivo è ridurre i tempi e trovare soluzioni compatibili con i costi, tamponando il disservizio di quest’anno e rendendo più fruibili le corse».

Le reazioni

I pendolari hanno accolto la notizia con cauto ottimismo: «Ho lezioni soprattutto il pomeriggio, quindi viaggio all’ora di pranzo. Servirebbero diretti anche a quell’ora» spiega Matteo Crobu, studente di Iglesias. «Abbiamo preso la notizia benissimo – afferma Pierfrancesco Riello, studente –. Finalmente si accorcia il viaggio, ma c’è ancora tanto da fare».

