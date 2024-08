Bus di turisti si schianta sulla A1 

Arezzo. Un morto e almeno feriti di cui alcuni molto gravi. È il tragico bilancio dell'incidente in cui è rimasto coinvolto un pullman di turisti cinesi ieri mattina sull'A1, al km 360 in direzione Firenze, all'altezza di Badia al Pino, in territorio di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per l'estrazione dei feriti dal mezzo pesante, rimasto incastrato contro il guardrail. In volo anche elicotteri da Arezzo e Bologna. I pazienti sono stati portati tutti negli ospedali di Arezzo, Siena e Valdarno, come riferisce su X il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che è in contatto con il direttore generale della Asl Toscana Sud-Est Antonio D'Urso che sta coordinando il piano Maxiemergenze 118 Arezzo.

Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, due persone sono ricoverate in codice rosso, 11 in giallo e 12 in verde. Al momento non si conoscono le generalità e l'età delle persone coinvolte nell'incidente. Sul posto sono intervenute 14 ambulanze, un'automedica, un'auto infermierizzata, un mezzo per la gestione delle maxiemergenze, un elicottero della Asl, due dei vigili del fuoco e agenti delle forze dell'ordine. L'A1 è rimasta chiusa nel tratto compreso tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze e si sono create lunghe code.

