Bus dentro il porto: «Un’idea allo studio non una decisione» 

Le “misure” sono ancora da prendere. La discussione è appena cominciata. Con il Comune che studia un piano per risolvere il problema della viabilità in via Roma e l’Autorità portuale che ha cominciato i lavori di riqualificazione all’interno del porto. Idee sul tavolo tante, decisioni prese nessuna. Come la rotatoria in via Roma lato porto, in corrispondenza del Consiglio regionale, che permetterebbe un ingresso diretto alle auto al porto (dove oggi c’è l’uscita), evitando di arrivare fino a viale La Plaia per poi tornare indietro. O come l’ipotesi di far passare i bus all’interno del porto quando arriverà il cantiere della metropolitana che, inevitabilmente, sfratterà i mezzi pubblici. Un’idea, una suggestione. Nulla di più, per il momento. Anche i vertici dell’Autorità portuale confermano che nessuna decisione è stata presa, sono allo studio tutte le possibilità. Bisognerà valutare le carte, Comune e Autorità sono appena alla raccolta dei dati. Poi si vedrà.

Quel che è sicuro invece è che il Comune intende risolvere il problema del traffico in via Roma: per questo motivo con la facoltà di Ingegneria sta studiando un piano con alcune rotatorie che avranno lo scopo di eliminare i semafori e alleggerire i flussi. ( ma. mad. )

