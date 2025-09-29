«Bus dell’Arst sovraffollati e molti studenti stanno a terra» 

Pochi pullman per i ragazzi di Cabras che studiano ad Oristano e che ogni giorno devono rientrare nel loro paese con i mezzi pubblici. Il bus dell’Arst che parte alle 13.40 dalla stazione di via Cagliari non riesce a contenere tutti i ragazzi, motivo per il quale in tantissimi non vengono fatti salire. Ciò vuol dire che per forza devono attendere il pullman che parte alle 14.

E anche in questo caso accade la stessa cosa: molti rimangono a terra e sono costretti ad attendere il pullman delle 14.20. Come se non bastasse i ragazzi durante tutte le corse sono costretti a viaggiare in piedi, con tutti i disagi e i pericoli.

Pochi giorni fa su questo problema è intervenuto il consigliere di minoranza di Cabras, Antonello Manca. «I pullman dell’Arst sono troppo pochi rispetto alle reali necessità - scrive in una nota rivolta al sindaco, Andrea Abis - Accade così che chi paga regolarmente biglietti e abbonamenti spesso non riesce a salire sull’autobus, oppure è costretto a viaggiare ammassato insieme ad altre persone, in condizioni di forte sovraffollamento. Una situazione che non può più essere ignorata. Per questo ritengo indispensabile che il sindaco prenda un’iniziativa concreta contattando la ditta di trasporto e chiedendo che, almeno negli orari di maggiore affluenza, vengano messi a disposizione più autobus». ( s. p. )

