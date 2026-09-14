Bus della linea 17 da potenziare, il Ctm apre al confronto 

«Pronti a eventuali correttivi del servizio e soluzioni compatibili con le risorse disponibili». I vertici del Ctm sono disponibili al confronto con studenti e pendolari dopo la petizione online lanciata da una mamma di Selargius per chiedere il potenziamento della linea 17, che collega la città con la stazione di San Gottardo.

«Dal 16 settembre, con la ripresa delle attività scolastiche, Ctm sarà nuovamente sul campo, attraverso il personale addetto, per osservare direttamente i flussi alle fermate, i carichi dei mezzi e le fasce orarie di maggiore affluenza», assicurano dall’azienda di trasporto pubblico locale. «Questo consentirà di confrontare la situazione effettiva con quella rilevata nella fase di programmazione e di intervenire, laddove emergano esigenze concrete. L’obiettivo», si legge in una nota in risposta alla petizione online, «è garantire un servizio sempre più aderente alle esigenze della clientela, e in particolare degli studenti, utilizzando al meglio le risorse a disposizione». E ancora: «La quantità complessiva di chilometri programmati, infatti, rimane invariata», spiegano ancora da Ctm, «per questo ogni eventuale modifica deve essere valutata all’interno dell’intera rete, tenendo conto degli equilibri tra le diverse linee e delle esigenze di tutti i territori serviti».

RIPRODUZIONE RISERVATA