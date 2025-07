Bus del Ctm, si mobilita tutto il Consiglio 

Ctm a Sestu, è un sì unanime. Tutti i consiglieri e la giunta hanno votato a favore della mozione presentata dalla capogruppo Pd Michela Mura e firmata da Fabio Pisu, Valentina Meloni e Valentina Collu, nell’ultima seduta finita nella notte di martedì. Sulla mozione anche la maggioranza ha detto la sua, introducendo piccole modifiche. L’idea condivisa è convocare commissioni consiliari da settembre, per decidere come potrebbe essere il servizio Ctm e come migliorare il trasporto pubblico in generale.

La scadenza

La data chiave è il 31 dicembre 2026, quando la Regione rivedrà i chilometri assegnati alle varie aziende di trasporto pubblico, e quindi qualcosa in più potrebbe andare anche a beneficio di Sestu. «Abbiamo emendato la mozione per valorizzare quanto già fatto e ciò che è in corso, rafforzando la volontà politica dell’Amministrazione», precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «il miglioramento del trasporto pubblico resta l’obiettivo chiave».

Molti consiglieri della maggioranza fanno poi notare che c’è un altro lavoro in corso importante, quello per la metro di superficie. «Sarà una prima risposta alle esigenze dei cittadini», continua Meloni, mentre i consiglieri di Fratelli d’Italia ricordano che «il finanziamento della metrotranvia Sestu–Policlinico è stato ottenuto grazie al lavoro del centrodestra». E c’è una grande incognita: «I cittadini di Sestu chiedono legittimamente più corse, ma la scelta è in mano alla Regione, che definirà i contratti di servizio a dicembre», dichiarano i Riformatori. «Serve un potenziamento complessivo del servizio, continueremo a dialogare con tutti gli enti, incluso il Ctm».

Oltre 20 anni di richieste

Il sogno del Ctm a Sestu è storia antica: «Già nel 2002 una raccolta di circa 3000 firme testimoniava la necessità di potenziare i trasporti. Il Ctm si disse disponibile, ma la Regione non assegnò né linee né fondi», ricordano i consiglieri di Forza Italia. «Ma la scadenza dell’attuale contratto è un’opportunità, per questo abbiamo votato sì». Intanto anche la consigliera Mura ha creato una petizione online sul sito Change.org, che ha toccato oltre duemila firme in pochi giorni. L’idea, ha precisato in Consiglio, non è sostituire il servizio Arst, ma integrarlo. Più corse, orari più lunghi, per non rischiare di restare a piedi e viaggiare più facilmente, anche di notte o nei giorni di festa. Ma servirà tempo, e ancora non si sa come.

«Una commissione»

«Proponiamo una Commissione consiliare sul trasporto pubblico locale come strumento permanente di confronto tra Comune, Regione, Città Metropolitana, Ctm e Arst. La mobilità è un diritto, non un tema di parte», dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia, mentre per la sindaca Paola Secci «Sestu deve assumere un ruolo da protagonista nella nuova Città Metropolitana e diventare interlocutore strategico della società che gestirà il trasporto pubblico».

