«Bus del Ctm in città? Non c’è alcun veto» 

«Dalla Regione niente veti al servizio Ctm a Sestu». L’assessora regionale ai Trasporti, Barbara Manca, conferma la possibilità che i bus urbani arrivino anche in città ma spiega anche le ragioni per cui non sarà una cosa immediata.

L’assessora

Una risposta alle polemiche circolate soprattutto online e che conferma quanto dichiarato dal sindaco Michele Cossa, che l’aveva incontrata pochi giorni fa e che intanto ha anche lanciato un sondaggio online sul tema per pianificare una piattaforma di proposte da presentare in Regione a settembre. «Come ho già spiegato a Cossa e ad altri sindaci, la questione non è di natura politica, ma normativa – ribadisce l’assessora regionale –. Tutti i contratti di servizio, compresi quelli di Arst e Ctm, sono attualmente in regime di proroga tecnica, che limita la possibilità di modificare o estendere in modo significativo i servizi esistenti».

L’attesa

Per vedere i nuovi contratti di servizio, si dovrà dunque aspettare «il completamento della riforma del Trasporto pubblico locale, sulla quale stiamo lavorando intensamente per recuperare un ritardo accumulato in quasi vent’anni». Un percorso lungo e complesso, che deve essere preceduto «dalla pianificazione dei servizi sulla base del Piano regionale dei trasporti, atteso da oltre trent’anni e per il quale è in fase di completamento la Valutazione ambientale strategica sulla proposta adottata dalla Giunta lo scorso anno, del Piano dei servizi minimi, che contiamo di ultimare entro l’autunno, e della Legge di riforma che definirà le regole sulle competenze e sugli affidamenti alle aziende».

Il sindaco

Dichiarazione accolte con soddisfazione dal sindaco. «Come mi era stato già detto ci sarà una proroga – spiega Cossa – , ma la precisazione dell’assessora è molto importante, perché significa che la Regione si rende conto della condizione di svantaggio di Sestu. Questo era esattamente il mio obiettivo. La consultazione pubblica servirà a fornire un quadro chiaro alla Regione, Sestu ha bisogno di un trasporto urbano, a frequenza, integrato con i poli commerciali e gli altri Comuni».

L’opposizione

Sul tema interviene anche la minoranza con la consigliera del Movimento 5 Stelle Valentina Meloni secondo cui «negli ultimi giorni il sindaco Cossa, ha diffuso notizie fuorvianti attribuendo alla Regione presunti veti all’estensione del Ctm e lanciando sui social un sondaggio. Il sindaco si comporta da estraneo ai fatti, ignorando che la stasi attuale è figlia dell’immobilismo della sua stessa parte politica – prosegue l’esponente pentastellato –. Quando in questi anni i cittadini protestavano e raccoglievano firme, Cossa era consigliere regionale di maggioranza e la sua coalizione non ha mosso un dito per i trasporti di Sestu». E conclude: «Chiediamo che Giunta e Consiglio comunale smettano di scaricare le colpe e si mettano subito a lavorare sull’adeguamento del Piano comunale della mobilità».

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