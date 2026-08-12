«Bus del Ctm in città, adesso è possibile» 

Trasporto pubblico urbano a Sestu, si può fare. Approvato ieri, in Consiglio regionale, l’ordine del giorno che impegna la Giunta a estendere il servizio di trasporto pubblico locale urbano nella cittadina. Il documento – firmato dai consiglieri Michele Ciusa, Gianluca Mandas, Roberto Li Gioi, Roberto Deriu, Paola Casula, Luca Pizzuto, Sandro Porcu e Paola Casula – include nella rete del Ctm anche i Comuni di Maracalagonis, Settimo San Pietro, Capoterra, Sinnai e Uta. Le tratte a frequenza urbana sembrano dunque un traguardo più vicino. «Dalla Regione niente veti al servizio Ctm a Sestu», ha dichiarato nelle scorse settimane l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca, avvisando tuttavia che il prossimo passo sarà il completamento della riforma del trasporto pubblico locale.

Lettera all’assessora

«Accolgo con grande soddisfazione l’approvazione dell’ordine del giorno, che va esattamente nella direzione delle linee programmatiche», dice il sindaco Michele Cossa. «Scriverò immediatamente all’assessora regionale ai Trasporti per chiedere che venga data attuazione a questo indirizzo e che Sestu sia coinvolta fin da subito nel percorso di ridefinizione dei contratti di servizio. Per la nostra città questa è una battaglia importante. E intendiamo portarla avanti fino in fondo».

La soddisfazione

«Una data storica per la nostra città: Sestu entra nel sistema di trasporto pubblico urbano fornito dal Ctm», commenta a caldo la capogruppo Pd Michela Mura. «È il risultato frutto dell’impegno di un anno di lavoro, iniziato con la raccolta firme e la mozione portata in Consiglio comunale e conclusosi con l’approvazione in Consiglio regionale. Attenzione costante, comunicazione e condivisione con i cittadini e con le istituzioni metropolitane e regionali». Soddisfazione anche per Valentina Meloni, M5S: «Una giornata storica per la nostra comunità. La serietà delle proposte e la pressione esercitata a tutti i livelli istituzionali hanno dimostrato che quando si lavora con determinazione nell’interesse dei cittadini, si raggiungono risultati straordinari anche dai banchi dell’opposizione».

L’iter da seguire

Un risultato da festeggiare, ma bisognerà attendere. L’assessora Manca aveva confermato la possibilità che i bus urbani arrivino in città, e aveva spiegato le ragioni per cui non sarà una cosa immediata. «La questione non è di natura politica, ma normativa», aveva detto. «Tutti i contratti di servizio, compresi quelli di Arst e Ctm, sono attualmente in regime di proroga tecnica, che limita la possibilità di modificare o estendere in modo significativo i servizi esistenti». Per vedere i nuovi contratti di servizio, si dovrà dunque aspettare «il completamento della riforma del Trasporto pubblico locale, sulla quale stiamo lavorando per recuperare un ritardo accumulato in quasi vent’anni». Un percorso lungo e complesso, che deve essere preceduto dalla pianificazione dei servizi sulla base del Piano regionale dei trasporti, atteso da oltre trent’anni.

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