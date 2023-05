Bus degli studenti nel dirupo, un ragazzo in codice rosso  

Massa Carrara. Il più grave è un sedicenne trasportato con l'elisoccorso in codice rosso a Pisa per un politrauma. Tutti gli altri hanno riportato ferite lievi e tanto spavento. È il bilancio dell'incidente che ieri ha coinvolto un bus con diciotto studenti a bordo, uscito fuori strada e precipitato in una scarpata in Lunigiana, lungo la provinciale che da Pontremoli sale a Zeri, zona di montagna. A bordo erano in venti compreso l'autista, 52 anni, tra i feriti non gravi. Gli altri, tranne una signora, studenti delle superiori di Pontremoli, che stavano tornando a casa. Un raggio di sole potrebbe aver accecato l'autista, è questa un'indiscrezione su quanto avrebbe riferito lo stesso conducente.

