Bus degli alunni arriva in ritardo e la scuola vieta l’ingresso Genitore presenta una denuncia 

Quando sono arrivati a scuola i cancelli erano chiusi da alcuni minuti. Sette ragazzi provenienti da Arzana e Ilbono, iscritti allo Ianas di Tortolì, sono stati respinti perché fuori orario. A scuola sarebbero arrivati fuori tempo massimo per un ritardo del pullman di linea. Il padre di uno di loro, Antonio Stochino, di Arzana, si è presentato alla stazione dei carabinieri di Tortolì per denunciare l’episodio. Che sarebbe soltanto l’ultimo di una scia di fatti analoghi. Sarà l’autorità giudiziaria ad approfondire quanto accaduto ieri mattina all’esterno dell’Istituto più frequentato della cittadina.

I fatti

In questa vicenda si parte da una certezza: sul tavolo del personale dell’Arma c’è la denuncia di un genitore e dell’atto è stata informata la Procura della Repubblica di Lanusei. «La scuola - accusa Stochino - non può lasciare i ragazzi minorenni fuori, praticamente abbandonati a loro stessi perché sono arrivati in ritardo, per giunta senza averne responsabilità». Il papà dell’alunno sostiene che quello accaduto ieri non sia stato un episodio isolato. «Succede spesso che, a causa dei ritardi dei pullman, i ragazzi arrivino fuori orario e la reazione del personale scolastico è sempre la stessa: non possono entrare». Il regolamento dello Ianas non ammette deroghe: alle 8.20 si chiudono i cancelli. Ieri, secondo il racconto che Antonio Stochino ha fornito ai militari, il pullman sarebbe arrivato a Tortolì alle 8.27. Dunque un gap di 7 minuti rispetto all’orario indicato sul regolamento dell’Istituto di viale Santa Chiara. I ragazzi sono partiti da Arzana alle 7.25 con il bus che attraversa Elini e a IIbono fa scalo. Qui i pendolari con lo zainetto prendono la coincidenza in arrivo da Lanusei con capolinea Tortolì. «La scuola - aggiunge Stochino - ci ha chiesto un certificato dell’Arst per dimostrare il ritardo del pullman, ma ovviamente l’Azienda non lo può rilasciare. È già successo che i ragazzi rimanessero fuori, cosa dovremmo fare noi genitori? Non sempre si può raggiungere Tortolì». L’episodio di ieri è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso: «È ora di finirla, chi di dovere faccia gli accertamenti su quanto accaduto».

Le reazioni

Nanni Usai è il dirigente scolastico dello Ianas, scuola frequentata da aspiranti cuochi e figure professionali destinate a rimpolpare gli organici del settore turistico-alberghiero. Il preside non conferma i fatti esposti dal genitore: «Consiglio di verificare l’orario e la puntualità dei pullman. L’arrivo degli altri ragazzi dalle stesse destinazioni e le verifiche condotte all’Arst non consentono fantasie. L’ho già riferito alle forze dell’ordine». Il caso è finito subito anche all’attenzione dei vertici dell’Arst che hanno acquisito informazioni sul cronoprogramma dei mezzi in servizio ieri. «I bus - dichiara il direttore centrale dell’Azienda di trasporto pubblico, Carlo Poledrini - non sono arrivati in ritardo. Ho parlato con i dirigenti dell’Istituto scolastico e mi hanno confermato che i pendolari di Arzana erano regolarmente in classe. Credo ci siano pochi dubbi sulla regolarità dei servizi». In buona sostanza per il manager «i servizi sono stati regolari: forse è il caso di qualche singolo che ha avuto altri problemi». Le versioni tra le parti non collimano: sarà dunque onere del magistrato fare luce sull’accaduto ed eventualmente istruire un fascicolo d’indagine.

