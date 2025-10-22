Bus, corse soppresse e altri disagi 

Corse soppresse, pensiline fantasma e scarsa segnaletica. I pendolari di Samassi devono fare i conti con più di un problema e le variazioni ai percorsi Arst causate dai lavori sul ponte sul fiume Mannu hanno complicato le cose.

I problemi

Le modifiche interessano in particolare tre linee: per la 221, la fermata delle corse scolastiche è stata spostata alla stazione ferroviaria di Samassi, come già avvenuto durante la prima parte dei lavori. Le 215 e 216, invece, non possono attraversare il centro abitato e devono seguire un percorso alternativo che non passa dal paese. Restano invece attive le corse scolastiche delle autolinee Pani da e per Sanluri, ma con la soppressione della fermata alla stazione, sostituita da quella di via Risorgimento. Le variazioni stanno creando notevoli disagi agli studenti samassesi che ogni giorno si spostano verso Villacidro. Giorgia Fais, liceale deòòistituto Piga, racconta: «Vivo nella zona di San Geminiano e arrivare alla fermata in piazza Italia era molto più semplice e veloce. Con la fermata spostata in stazione è molto scomodo, all’inizio non tutti gli autisti erano al corrente del cambio e spesso passavano ancora in piazza. Rischiavi di perdere il pullman». Anche la soppressione delle corse non scolastiche ha portato dei problemi: «Io le usavo spesso – continua Giorgia –. Per chi come me aveva bisogno di andare a Villacidro anche fuori orario scolastico erano fondamentali. Ora devo sempre chiedere un passaggio ai miei genitori. Se abbiamo corsi pomeridiani e finiamo alle 17 non c’è un pullman per rientrare». Un’altra criticità riguarda la mancanza di segnaletica e pensiline. «La fermata della stazione non è indicata: non c’è un cartello e ogni autista si ferma in un punto diverso. A volte dall’altra parte della strada, e dobbiamo attraversare in una zona trafficata. Io sono fortunata perché mia madre mi accompagna, ma molti ragazzi vengono a piedi, aspettano sotto la pioggia o sotto il sole perché non c’è una pensilina, e gli orari non sono sempre rispettati».

La replica

Dall’Arst spiegano: «A causa dell’impossibilità di attraversare il ponte, attualmente le uniche corse che servono Samassi sono quelle scolastiche. Quattro collegamenti giornalieri con la corsa 221: la tratta per Turrighedda, quella per Villacidro e i rientri. Gli altri percorsi non possono essere garantiti finché non sarà riaperto il ponte, ora troppo stretto per il passaggio degli autobus». Riguardo alla mancanza di pensiline e segnaletica alla fermata, l’azienda di trasporto pubblico precisa che «è necessario prima individuare insieme al Comune di Samassi uno spazio idoneo, in sicurezza e conforme al codice della strada. Solo dopo sarà possibile installare i cartelli ed eventualmente la pensiline. Al momento la situazione è provvisoria ma tollerata per l’urgenza, in attesa che i lavori sul ponte vengano completati e che la normale viabilità possa riprendere».

