Bus con 41 scolari su un camion: tutti salvi 

Frosinone. Si erano alzati presto per salire sul bus che li aspettava davanti alla scuola e andare in gita a Paestum. Il viaggio dei 41 bambini di una quinta elementare di Frosinone si è concluso però poco dopo le 8 del mattino, nel tratto di autostrada tra San Vittore del Lazio e Caianello, al confine tra Lazio e Campania. Lì il mezzo ha urtato con violenza un autoarticolato che lo precedeva. A bordo, con i 41 bambini, c'erano sei maestre, due mamme e due autisti.

Tanto spavento, una ferita a un ginocchio per una maestra e qualche escoriazione per il conducente che era alla guida, e poi molto spavento per quattro bambini: tutti sono stati visitati da un medico del 118 e nessuno dei sei feriti è in codice rosso. Per tre bimbi, un codice giallo. Con due ambulanze sono stati portati per una visita nei pronto soccorso di due ospedali. Alle 11 i bambini sono stati riaffidati alle famiglie: con un bus sostitutivo sono stati portati di fronte al casello di Cassino, dove li attendevano i genitori.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale, che ha avviato le indagini per ricostruire le cause dell'incidente. I due autisti sono stati sottoposti agli esami sulla presenza di alcol o droghe nel sangue. Sequestrati i telefonini per verificare se al momento dell'impatto fossero distratti da una conversazione, acquisite le scatole nere con i dati di movimento del bus.

