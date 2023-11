Bus, auto e lavori: l’ingorgo è servito 

La centralina di via Rockefeller, sempre più spesso, segna il rosso per ricordare al Comune prima di ogni altro che la qualità dell’aria in alcune giornate è a un pelo oltre la sufficienza per un’eccedenza di polveri sottili. Più che vero, basta sentire le proteste degli automobilisti “ingabbiati” nel caos e trascorrere le ore più critiche (dalle 8 alle 8.30/ nove e dalle 13 alle 14/14.30) nella zona tra la Provincia e il terrapieno di San Martino per rendersi conto del disagio. E ancora transitare in via Cagliari all’altezza di piazza Manno e della stazione Arst. La centralina segnala le polveri sottili e non il caos, sopportabile in una città metropolitana, ma non in una cittadina di 30mila abitanti. Nel periodo scolastico, nove mesi all’anno, il traffico va in overdose a causa del carico notevole di mezzi anche pesanti all’entrata e all’uscita dalle scuole e dagli uffici.

I problemi

I pullman accompagnano gli studenti in via Diaz per poi imboccare insieme con le auto dei privati, i bus pubblici e i mezzi della nettezza urbana via Rockefeller infilandosi nella coda delle autovetture in entrata da ovest (Torregrande e Cabras in particolare). Un caos pazzesco che non si traduce solamente in insofferenza da traffico ma, quel che è peggio, in preoccupazione per chi è costretto a recarsi all’ospedale San Martino. «Effettivamente via Rockefeller non è da oggi che crea problemi nel traffico ma al momento le soluzioni sono abbastanza ridotte – ha spiegato l'assessore alla Viabilità Ivano Cuccu - Si può pensare di impiegare qualche vigile che però dovremo distogliere dal servizio all’ingresso e all’uscita dalle scuole. In attesa di portare a termine le assunzioni già programmate i margini di manovra sono davvero pochi».

Le soluzioni

L’assessore Cuccu ricorda inoltre che «le novità destinate a eliminare molti problemi di traffico come questo di via Rockefeller, via Cagliari e altre strade spariranno con l’apertura della circonvallazione di via Repubblica e la chiusura dell’autostazione Arst di via Cagliari – ribadisce l’assessore alla mobilità – Senza considerare la chiusura per lavori di piazza Manno che, al momento convoglia tutto il traffico in via Cagliari». Progetti di cui si parla da anni ma l’incognita restano i tempi. «Per la circonvallazione abbiamo avuto i finanziamenti necessari per portare a termine i lavori – ha assicurato - Per l’autostazione siamo alle battute finali con la realizzazione della rotatoria di via Marrocu come richiesto dalla Motorizzazione. Dopo l’Arst lascerà l’area di via Cagliari per convogliare tutta l’operatività sia urbana che extra urbana nel centro intermodale». Tra le strade sotto esame da parte dell’assessorato alla Mobilità anche via Pietri dove si concentra il traffico da e per Arborea, gli uffici finanziari, la sede Inps, la Prefettura e la Questura. E ancora via Michele Pira e via Solferino nel tratto che porta a piazza Mariano e via Ricovero.

