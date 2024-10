Bus, auto e cantieri: l’ingorgo è servito 

«La piaga di Palermo è il traffico» diceva Roberto Benigni nel film Johnny Stecchino. Il sequel di quel film, senza ironia, si potrebbe girare a Cagliari dove per percorrere poco più di 500 metri, tra viale Colombo e piazza Matteotti, possono servire anche 20 minuti. «È un delirio, è sempre tutto bloccato. Non ne possiamo più. Bisogna mettere fine a quest’incubo», sbotta il signor Giuseppe, incolonnato dalle 8.30 del mattino in viale Colombo. Per non parlare di quello che avviene tra via Dante, viale Diaz e viale Cimitero, dove i cantieri della metro hanno praticamente rivoluzionato la viabilità, e costringono gli automobilisti a pericolosissimi slalom tra rotonde provvisorie, carreggiate ristrette, reti metalliche.

Disagi

A partire dalle otto del mattino, l’enorme “quadrilatero” tra viale Diaz, viale Colombo, via Dante e piazza Repubblica è un flusso continuo di auto e di ingorghi. Traffico e disagi soprattutto durante i giorni feriali, che diventa da bollino nero nelle ore di punta. Inevitabile. «Questa amministrazione è in prima linea nella promozione della mobilità sostenibile: da quella pedonale sino a quella pubblica di bus e metro», spiega l’assessore alla Viabilità Yuri Marcialis. «Per quanto riguarda i cantieri della metro abbiamo dato un impulso all'Arst per accelerare la fine dei lavori e per garantire i minori disagi possibili». Come? «Per esempio non abbiamo chiuso totalmente il tratto di viale Diaz, come invece era previsto. Serve ancora un po’ di pazienza, sapendo che tutto alla fine sarà più ordinato ed efficiente», risponde.

Lavori in corso

I cantieri per la metro, oggi, sono quelli che “pesano” maggiormente sul traffico. Tra viale Cimitero e via Dante, imboccare il senso unico corretto è quasi come fare sei al Superenalotto. Ma anche il cantiere di via Roma (bosco e waterfront, per intendersi), sebbene i cagliaritani si siano (quasi) abituati, non smette di creare disagi. Vuoi perché è l’arteria più importante della città, ma anche perché c’è ancora l’ultimo tratto di via Roma bloccato, quello oltre la stazione ferroviaria, e la viabilità attorno stravolta, in vista della fine (quasi imminente) dei lavori di riqualificazione di viale Trieste. Poi ci sono quelli che vengono aperti per riparare tubature dell’acqua, più quelli dei privati che “occupano” parte della carreggiata. Sono oltre una decina i “lavori in corso” in città, quattro di impatto rilevante per la viabilità. Piccoli e grandi disagi quotidiani, in attesa poi che a metà del prossimo anno (quando il Comune avrà terminato il suo) parta il cantiere della metro in via Roma.

Via Sant’Alenixedda

La paralisi, da mesi ormai, è sempre in pochissimi isolati. Tra chi impreca per essere finito in un vero imbuto, chi prova a fare retromarcia e chi invece decide di “svoltarla” a modo suo azzardando l’ingresso spericolato in contromano.

Succede, per esempio, nella zona del mercato provvisorio di via Sant’Alenixedda, dove l’amministrazione ha rivoluzionato (temporaneamente) la viabilità per tracciare i nuovi parcheggi che serviranno quando, verosimilmente a fine mese, ci sarà il trasferimento. Senso unico in via Sant'Alenixedda nel tratto compreso tra via G. Pintor e Piazza Giovanni XXIII, quindi impossibile risalire da Piazza Giovanni verso il mercato di San Benedetto; quindi, nuovo senso unico in via Macchioni (prima era doppio senso) da piazza Giovanni. Anche oggi, come ogni giorno, giornata a rischio: è consigliato muoversi con i mezzi pubblici.

