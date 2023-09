Bus Arst strapieni, pendolari a terra 

Pullman strapieni, pendolari lasciati a terra e costretti a cercare un mezzo alternativo per recarsi a scuola o al lavoro. È ciò che sta accadendo in questi giorni nel Parteolla dove è diventata un’impresa riuscire a salire a bordo del pullman delle 6.47, prima corsa del mattino diretta a Cagliari. Ieri i mezzi dell’Arst erano già pieni a Dolianova con i passeggeri stipati a bordo e in tanti sono stati costretti a viaggiare in piedi. Niente da fare invece per gli studenti di Serdiana dove il pullman è passato dritto alla fermata. Una situazione che ha scatenato un coro di proteste tra gli utenti con un invito alla mobilitazione del territorio in difesa del diritto alla mobilità. «È una situazione inaccettabile – dice la referente del Comitato dei pendolari del Parteolla Elisabetta Caredda – è da giorni che sollecitiamo l’attivazione di un pullman aggiuntivo da parte dell’Arst. Non si capisce perché il servizio bus istituito lo scorso anno sia stato soppresso. Non si può continuare a viaggiare in questo modo».

Una situazione non nuova che, puntualmente, si ripete ogni anno alla riapertura delle scuole. «Stiamo raccogliendo i dati per capire se un pullman aggiuntivo sia davvero necessario – commenta il direttore dell’Arst Carlo Poledrini – questa situazione è inaspettata. Da alcune settimane abbiamo messo in esercizio i nuovi treni moderni e dotati di tutti i comfort. Ci aspettavamo una suddivisione della domanda tra treni e autobus, ma nei treni registriamo ancora posti vuoti. Occorre capire il perché. Nell’immediato troveremo comunque una soluzione per mitigare i disagi».

