Bus anche in città, il Ctm è pronto 

Un primo piccolo passo per portare, si spera presto, i bus del Ctm a Sestu. È il bilancio dell’incontro tra la commissione consiliare e il presidente dell’azienda di trasporto pubblico Fabrizio Rodin, invitato per l’occasione. «Se la Regione dovesse chiedercelo, siamo pronti a offrire il servizio», ha promesso, Rodin. Ma il tempo stringe: il 31 dicembre 2026 è la data in cui la Regione assegnerà i chilometri alle società di trasporto e la partita per portare le linee anche a Sestu si chiuderà molto prima. «Attualmente non possiamo garantire il servizio di trasporto pubblico urbano al Comune di Sestu, poiché si trova al di fuori del nostro contratto di servizio», ha spiegato Rodin.

L’appello

Il Ctm a Sestu resta importante per tanti pendolari, soprattutto studenti, che non sempre trovano posto sui mezzi Arst. Per questo la minoranza l’aveva chiesto con una mozione firmata dalla capogruppo Pd Michela Mura e approvata a luglio all’unanimità che dopo l’incontro ha precisato: «Abbiamo ribadito la necessità di servizio di trasporto pubblico urbano, con una regolare frequenza, esteso negli orari serali e fine settimana, ed evidenziato le ricadute socioeconomiche e di vivibilità per il nostro Comune. Inoltre Sestu potrebbe avere un ruolo di primo piano nella ridefinizione del sistema di trasporto tra i 72 Comuni della Città Metropolitana. La sua posizione lo rende il candidato naturale a punto di snodo del trasporto pubblico. Ora ci auguriamo che l’amministrazione dia assoluta priorità, convocando il Consiglio comunale e chiedendo all’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca il trasporto pubblico urbano anche a Sestu».

Partita complessa

Ma non sarà facile. Tanti Comuni vorrebbero il servizio del Ctm e ciascuno ha le sue buone motivazioni. Quindi la concorrenza non mancherà: «Dobbiamo chiederci cos’ha Sestu da offrire a Cagliari. Perché sarà sempre un ragionamento economico, e dobbiamo evidenziare le nostre qualità», ha fatto notare Matteo Taccori, Assessore a Programmazione e Bilancio. La sindaca Paola Secci annuncia i prossimi passi: «La discussione continuerà nei prossimi giorni, durante la Settimana della mobilità sostenibile. Sarò presente e porterò le nostre istanze alla presidente della Regione e all'assessora ai Trasporti come ho sempre fatto. Intanto voglio ringraziare il presidente Rodin per la sua disponibilità e i suoi chiarimenti. Ma ribadisco che le competenze sono della Regione».

