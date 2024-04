Bus a Su Planu, nuovo appello al Ctm 

Tutti d’accordo sull’attivazione di una linea di bus per il quartiere di Su Planu, l’unico rione di Selargius rimasto fuori dai percorsi dei mezzi pubblici del Ctm. La proposta del Comune c’è già: allungare il percorso della linea 20 e attraversare il quartiere davanti al Brotzu con tre fermate. Due chilometri in più di tragitto che comporterà una richiesta di finanziamento alla Regione. «Abbiamo già scritto al Ctm, ora chiederemo un nuovo incontro», la promessa del sindaco Gigi Concu.

Gli appelli

A riportare il tema nell’Aula di piazza Cellarium sono stati i due consiglieri di minoranza, il capogruppo del Pd Omar Zaher e Mario Tuveri di Selargius cambia, con due mozioni discusse durante l’ultima riunione dell’assemblea civica. «Su Planu ha circa 5mila residenti, un quartiere sempre più popolato dove serve una linea interna che garantisca gli spostamenti dentro e fuori dal rione», ha spiegato il dem Zaher. «Più volte abbiamo chiesto il prolungamento di una delle linee che passano in zona, ora ci sono le condizioni per poterlo attivare». Unico freno, in passato, il collegamento fra via Simon Mossa e via Metastasio, scoglio superato prima della pandemia con il completamento del tratto di strada: un progetto ereditato dalla consiliatura guidata da Gianfranco Cappai e concretizzato durante la prima amministrazione Concu. «Ora non hanno più nessuna scusa», sottolinea Zaher, «Su Planu deve avere un bus che passa dentro il quartiere, così come Is Corrias e la zona di Paluna-San Lussorio dove siamo riusciti a far arrivare i mezzi pubblici».

Mozione simile a quella presentata dal collega di minoranza Mario Tuveri, che però punta sulla «richiesta di finanziare una linea notturna, che consenta ai giovani che vivono a Su Planu e Is Corrias di potersi recare nei locali di Cagliari e il rientro a casa in sicurezza».

La lettera al Ctm

Due proposte che, senza un voto finale, confluiranno nella nuova lettera che il sindaco invierà al Ctm. «È un problema che abbiamo affrontato in passato e continueremo a batterci per risolverlo», ha assicurato Concu in Consiglio. C’è ancora un piccolo tratto di nuova strada - fra via Mossa e via Metastasio - di fatto di proprietà privata, «ma stiamo completando l’iter di approvazione del comparto», ha precisato il sindaco. «Dopodiché chiederemo un nuovo incontro al Ctm che ci quantificherà il costo per i chilometri aggiuntivi».

La proposta

La proposta è già messa nero su bianco: 2 chilometri in più a bordo della linea 20 fra il capolinea di via Piero della Francesca e la fermata all’angolo con via Monte Bianco, passando per via De Medici, via Ariosto, via Montanaru, via Mossa, via Metastasio e infine via Monte Bianco. Tre le fermate ipotizzate nel rione selargino: via Ariosto, via Montanaru e via Metastasio.

