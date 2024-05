Bus a idrogeno nel Sulcis entro il 2026 

L’Hydrogen Valley del Sulcis non è solo sulla carta: a giugno 2026 quindici autobus dell’Arst di servizio nel Sulcis Iglesiente saranno alimentati con l’idrogeno verde prodotto dall’impianto che la Sotacarabo sta realizzando a Carabonia, in un’area Pip messa a disposizione dal Comune.

I progetti

Studi e progetti legati alla transizione energetica e nello specifico all’idrogeno, sono stati al centro del workshop che si è svolto ieri al Centro ricerche della Sotacarbo che ha sede tra gli edifici della Grande miniera di Serbariu. Tra i settori principali da cui iniziare la decarbonizzazione c’è quello della mobilità. «Pensiamo agli autobus, ma anche agli aerei, alle automobili, ci sono grandi potenzialità per una sfida ecologica e tecnologica - ha detto Mario Porcu, amministratore delegato della Sotacarbo - noi nella nostra Hydrogen Valley abbiamo un progetto da 12,6 milioni per produrre 100 tonnellate all’anno di idrogeno, mentre l’Arst sta già acquistando gli autobus ad idrogeno: 15 di questi, a partire dal 2026, saranno alimentati con il nostro idrogeno». È un lavoro di grande sinergia, in stretto contatto con Sardegna Ricerche, l’Università di Cagliari, l’Arst (presente ieri con Carlo Poledrini che ha confermato il progetto della mobilità pubblica verde) ed ovviamente è indispensabile la benedizione, anche finanziaria, di Regione e Governo. «L’obiettivo è creare otto punti di produzione dell’idrogeno in tutta la Sardegna - dice Porcu - otto distretti per creare nuova occupazione e sviluppo legati all’idrogeno». Quindi da un distretto locale a Sardegna Hydrogen Island.

Il sostegno

Il Mase, presente con Marcello Capra, ha illustrato le misure a sostegno della nuova tecnologia. Anche la Regione sposa in pieno il progetto. «La Sotacarbo è centrale per i suoi progetti legati all’idrogeno - ha detto Emanuele Cani, neo-assessore all’Industria - e lo sarà sempre di più nei prossimi anni per i temi di stretta attualità energetica legati ai suoi studi. La necessità di prendere in considerazione sempre più l’idrogeno mette in luce ancora una volta quanto sia indispensabile rielaborare il Piano energetico regionale fermo al 2016». Il progetto Sulky è stato illustrato da Alberto Pettinau, direttore tecnico della Sotacarbo. «Non è una ricerca chiusa in laboratorio, ma ha una sua realizzazione ed applicazione concreta - ha detto Pettinau - In un’area Pip messa a disposizione dal Comune sarà installato un impianto fotovoltaico da 4 megawatt, già autorizzato, che servirà per alimentare la produzione di idrogeno dall’acqua, attraverso un elettrolizzatore. In pratica spezziamo la molecole d’acqua e tratteniamo l’idrogeno: contiamo di andare a regime per giugno 2026. Da allora alimenteremo con il nostro idrogeno parte del parco autobus dell’Arst nel Sulcis. Da un punto di vista ecologico la sostituzione di un autobus a gasolio con un autobus ad idrogeno comporta un risparmio di 15 tonnellate di anidride carbonica ogni anno». Un futuro che sta già diventando presente. «Garantiamo la nostra collaborazione verso questa strada di sviluppo futuro - ha detto Manolo Mureddu, assessore all’Ambiente - siamo sicuri che sarà foriera di nuove iniziative».

