Bus a idrogeno, il futuro è già qui 

Tre nuovi bus a idrogeno in arrivo, per rendere il trasporto pubblico in città sempre più green. Ad annunciarlo è stato il presidente di Ctm Fabrizio Rodin, nel corso del convegno al Lazzaretto, organizzato ieri nell’ambito della Settimana europea della mobilità.

Ctm in prima linea

«L’impegno di Ctm nella transizione energetica è totale», ha dichiarato Rodin. «Non solo abbiamo elettrificato una parte sempre più vasta della nostra flotta, ma stiamo investendo anche in tecnologie innovative. Sono in arrivo tre autobus Solaris da 12 metri alimentati a idrogeno: una prima fase sperimentale che, una volta superata, trasformerà questa tecnologia in uno dei pilastri della mobilità del futuro».

Parole rafforzate dal direttore generale di Ctm Bruno Useli. «Per noi la transizione energetica è un grande impegno. Oggi possiamo dire di essere a uno stadio molto avanzato, potendo contare su 151 mezzi elettrici, pari al 50% della flotta. Entro il 2026 puntiamo a elettrificare l’80% dei nostri autobus». Ma i mezzi elettrici da soli non sono sufficienti a rendere una città più sostenibile. «Serve che le amministrazioni creino un ecosistema che favorisca il trasporto pubblico rispetto a quello privato. Con il nuovo Puc siamo pronti a dare un forte impulso alla realizzazione di corsie preferenziali e ztl», ha ribadito Mauro Coni, professore di Ingegneria dell'Università.

Il nodo hinterland

In serata, nel corso di un secondo evento promosso da Legambiente in Municipio, il focus si è spostato proprio sulla necessità di liberare Cagliari dalle troppe auto, anche migliorando i servizi di trasporto dell’hinterland. «Serve un cambio di mentalità, i cittadini usano ancora l’auto in maniera massiccia: abbiamo più di 130 mila auto per 150 mila abitanti, e soprattutto un dato di chi entra in città dal resto della Città Metropolitana che segna 180 mila vetture al giorno», ha ricordato l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis. «Stiamo lavorando per individuare aree di scalo all’ingresso della città dove sia possibile parcheggiare e prendere i mezzi pubblici. Per esempio, l’area sterrata tra Pirri e Monserrato potrebbe diventare un centro intermodale dove far arrivare anche gli autobus del servizio extraurbano e far scendere le persone per prendere il Ctm o la metro».

Gli ambientalisti

Legambiente guarda anche al problema ecologico. «La nostra città ha una struttura compressa tra mare e collina, con strade strette in cui si creano ingorghi che aumentano l’inquinamento», le parole della presidente Legambiente Cagliari Luisa Lusso. «Chiediamo parità di diritti di mobilità all’interno della Città Metropolitana. Garantendo a tutti le stesse possibilità di accesso al trasporto pubblico alleggeriremmo anche Cagliari», ha aggiunto la presidente regionale Marta Battaglia. «Abbiamo dimostrato di avere la capacità di assolvere al compito che c’è stato dato», ha concluso Rodin. «Se la Regione ci dirà di seguire più zone ci saremo».

