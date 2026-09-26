Burruni, ad Alghero per sempre 

Alghero. Musica, ricordi, vecchi filmati e soprattutto l’abbraccio di una città al suo campione. Piazza Sulis si è riempita ieri pomeriggio per l’inaugurazione della statua dedicata a Tore Burruni, il pugile algherese che sessant’anni fa portò Alghero sul tetto del mondo. Centinaia di persone hanno partecipato a una cerimonia diventata una vera festa popolare, tra immagini d’epoca e testimonianze di chi quel mito lo ha vissuto e di chi ne ha conosciuto le imprese solo attraverso i racconti.«La serata più emozionante da quando sono sindaco», ha ammesso Raimondo Cacciotto. Accanto all’Istituto Alberghiero ora c’è il monumento in bronzo realizzato dallo scultore Antonio De Paoli: 4 quintali di peso, punto d’arrivo di un progetto durato oltre 3 anni e promosso dall’Associazione Tore Burruni, nata attorno all’idea del giornalista sportivo Carlo Branca e sostenuta dalla famiglia del campione, da istituzioni, aziende e tanti algheresi. Tore Burruni è immortalato nel momento in cui sta per attaccare l’avversario, in punta di piedi, un fascio di nervi. Lo sguardo rivolto verso la cupola di San Michele.

Il profilo

Nato ad Alghero l’11 aprile 1933, dopo essere diventato campione italiano, campione mondiale militare, oro ai Giochi del Mediterraneo e protagonista alle Olimpiadi di Melbourne del 1956, passò professionista nel 1957. Da lì cominciò una scalata inarrestabile. Il primo titolo italiano dei mosca arrivò nel 1958, proprio ad Alghero. Tre anni più tardi, ancora davanti alla sua gente, conquistò la corona europea battendo il finlandese Risto Luukkonen. Poi la notte che lo consegnò definitivamente alla storia: 23 aprile 1965, PalaEur di Roma, circa 18mila spettatori. Davanti a lui il thailandese Pone Kingpetch, campione mondiale dei pesi mosca. Burruni lo batté ai punti dopo 15 riprese, diventando il quinto italiano a salire sul trono mondiale. Qualche mese dopo volò fino a Sydney per difendere la cintura contro l’imbattuto australiano Rocky Gattellari: vinse per ko alla 13ª ripresa. Una delle imprese più belle di una carriera chiusa nel 1969 con 109 incontri professionistici, 99 vittorie, 32 prima del limite, 9 sconfitte e un pareggio.

Riconoscimenti

Nel 2023 è arrivato un altro riconoscimento, l’ingresso nella Hall of Fame del pugilato italiano. Burruni morì nel 2004, ma ad Alghero non è mai diventato soltanto un ricordo. È rimasto “Tore”, il campione partito dalla palestra della sua città e arrivato sul ring più alto del mondo.

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