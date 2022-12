Burrida e panada? Hanno origini ebraiche 

Ecco quindi che balzano subito alla memoria e al palato alcune delle ricette che, più di altre, rappresentano il ricettario identitario cagliaritano. La burrida e lo scabecciu, ad esempio. «Durante lo shabbat non si può cucinare e un tempo non c’erano i frigoriferi e il cibo si conservava con il sale e con l’aceto. Gli ebrei di allora erano grandi mangiatori di pesce sotto sale, nonché commercianti di questi prodotti», racconta ancora.

L’impronta ebraica a Cagliari è stata cancellata nel 1492, quando i re cattolici decisero di espellere dall’Isola tutti gli ebrei, a meno che non si fossero convertiti al cristianesimo. I simboli materiali, come la sinagoga, furono distrutti, ma il ricordo si è conservato. Questo è anche il senso della ricostruzione che ha voluto fare l’associazione Chenàbura con un libro, presentato nella loro sede nel quartiere di Castello, “La cucina sarda di origine ebraica”.

La Sardegna è un crocevia di culture, di incontri e scambi. Lo è nelle tradizioni. E lo è anche nel cibo. Spesso, infatti, si pensa erroneamente che la cucina sia qualcosa di originale, formata da ricette che provengono da tradizione familiare e autoctona. Ma la bellezza del cibo sta proprio nella sua capacità di viaggiare e contaminarsi. Questo è un assunto valido in tutti i luoghi e lo è anche a Cagliari. Sono tante, infatti, le influenze che si possono ritrovare nella cucina locale. Tra le tante, anche quella ebraica, che aleggia nel capoluogo sardo come una figura persistente, ma discreta.

Bottarga e scabecciu

«Ci siamo interrogati su cosa potesse essere rimasto nella cucina sarda, dopo un migliaio di anni di permanenza della tradizione ebraica. Abbiamo trovato cose interessanti e riscoperto ricette che, secondo noi, hanno una grossa possibilità di aver avuto un’influenza ebraica. Primi tra tutti la bottarga e i piatti con l’aceto», spiega Mario Carboni, presidente dell’associazione.

Burrida e panada

Gli ebrei in Sardegna nel XV secolo erano quasi tutti provenienti dalla Spagna e proprio la parola scabecciu deriva dallo spagnolo escabeche. La burrida, invece, il cui termine arriva dal provenzale bourrido, bollito, e introdotto nel cagliaritano dagli ebrei provenzali, non era preparata con il gattuccio. Gli ebrei non lo potevano mangiare, ma utilizzavano pesci azzurri, di cui lo stagno di Santa Gilla era ricco.

Sempre dalla Spagna e dalla tradizione giudaica arriva anche un altro piatto tipico, la panada. Così come, in alcune località del nord dell’Isola si prepara il pane purile, un pane azzimo, il cui nome dovrebbe avere origine da Purim, festa ebraica che si tiene in primavera. Molte famiglie cagliaritane, poi, custodiscono ancora ricette che in qualche modo sembrano tenere viva una tradizione del passato. «Mia nonna cucinava i carciofi alla giudia, che sono in umido, non come quelli che troviamo a Roma», confida Carboni.

Una traccia degli esodi che da millenni hanno caratterizzato questa comunità, che, come Pollicino, ha lasciato tracce e briciole in ogni terra che ha toccato.

