Burrasca su un soccorso mancato 

Fine della collaborazione: da qualche giorno nel front office del porto di Villasimius non si trova più materiale pubblicitario della Sailornet, società che dall’anno scorso promette “assistenza in mare” anche nella più frequentata località turistica del Sarrabus (oltre che in mezzo Mediterraneo, dal Montenegro alla Spagna, passando per Italia e Francia, isole comprese). L’intesa si è spezzata lo scorso 31 agosto, quando un gommone da sette metri e mezzo con motore da 300 cavalli e quattro persone a bordo (proprietario, moglie e una coppia di amici) si è trovato in difficoltà: libeccio a 25 nodi, onde alte un metro, l’elica incastrata nella catena dell’ancora e gli scogli di Capo Carbonara sempre più vicini. Nonostante diverse telefonate sempre più allarmate alla centrale operativa della società, i soccorsi sono arrivati da una barca di passaggio (un semicabinato con un motore da pochi cavalli), mentre a trainare il gommone da Santa Caterina fino al porto è stata un’imbarcazione mandata sul posto dalla Marina di Villasimius.

Il confronto

Rientrata l’emergenza, è iniziato uno scambio di e-mail arroventate fra il direttore del porto, Amedeo Ferrigno, la responsabile marketing di Sailornet, Marisa Panaro, e Angelo Secci, 57 anni, proprietario del gommone e sottoscrittore di un contratto da 165 euro l’anno con la società. In copia conoscenza, anche la Capitaneria di Porto, alla quale il diportista ha presentato una denuncia.

La versione del porto

Secondo Ferrigno l’intervento della Sailornet è stato tardivo e inefficace: il salvataggio vero e proprio sarebbe avvenuto grazie a un natante privato, alla Capitaneria e alla Marina. A irritare il comandante, che nelle fasi più concitate aveva avuto da una persona che si trovava in barca nella zona di Capo Carbonara la disponibilità a intervenire gratuitamente, sarebbe stato l’atteggiamento con cui l’organizzazione, con quattro persone a rischio naufragio, avrebbe perso tempo prezioso invece di agire subito: l’addetta della Sailornet “prima voleva sapere il prezzo e poi doveva essere autorizzata dall’agenzia”.

Risultato, ha scritto Ferrigno: “Il cliente non ha visto né mezzi né personale della società”. Di qui la decisione di porre fine alla collaborazione.

La replica di Sailornet

Per la società, la richiesta di aiuto è stata presa in carico alle 16.03 e “già alle 16.20 un mezzo era in navigazione”. Nel frattempo la centrale avrebbe offerto supporto telefonico continuo, invitando anche a contattare la Capitaneria. Il ritardo, sostiene Sailornet, sarebbe dipeso da soccorsi “non coordinati” che avrebbero spostato il gommone dalla posizione comunicata, creando confusione. La società rivendica la sua esperienza ventennale e respinge le accuse di inadempienza. «Noi non soccorriamo le persone a bordo ma forniamo assistenza», spiega al telefono il responsabile della centrale operativa, Samuele Bultrini: «A salvare vite provvede la Guardia costiera».

La voce del diportista

Secci respinge l’accusa di imprudenza: sostiene di aver controllato più fonti meteo e di essere stato sorpreso dal repentino aumento del vento durante il rientro da Porto Giunco. Dopo numerose chiamate alla centrale, racconta di essere stato lasciato alla deriva. Solo oltre un’ora dopo, a emergenza conclusa, col gommone già in fase di ormeggio in porto, sarebbe apparso un mezzo riconducibile a Sailornet, giudicato però “del tutto inadeguato”. Secci accusa la società di grave inadempienza contrattuale e si riserva di agire per vie legali.

RIPRODUZIONE RISERVATA