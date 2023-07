Burocrazia impietosa: fuori casa da 14 anni  

Dopo quasi 14 anni dallo sgombero della loro palazzina di via Castelfidardo, le famiglie Crosa, Murtas e Ruiu non sanno quale sarà il destino della loro casa di proprietà, costruita negli anni '50 con tanti sacrifici.

La storia

Tutto ha inizio nell'autunno del 2008, come racconta Valeria Crosa, figlia di una dei proprietari dell'edificio: un forte acquazzone si abbatte su Cagliari, causando gravi disagi nella zona di piazza d'Armi. La residenza di via Castelfidardo delle famiglie Crosa, Murtas e Ruiu riporta danni importanti: la cucina della famiglia Murtas crolla, il soggiorno dei Crosa si riempie di crepe, così come il bagno ed i corridoi dello stabile. Non è la prima volta che il maltempo mette in pericolo la sicurezza del quartiere: pochi mesi prima, ad agosto, in seguito ad un violento temporale l'asfalto di via Peschiera collassò, inghiottendo un auto e causando una voragine a pochi metri dalle abitazioni.

La casa di proprietà delle tre famiglie non è l'unica ad essere danneggiata: anche le due famiglie del palazzo a fianco segnalano dei cedimenti, se pur minori. Vengono allertate le autorità competenti, che avviano degli approfondimenti: dalle analisi e dalle valutazioni geotecniche effettuate dagli esperti diventa chiaro che il suolo sottostante non è sicuro e la paura di un crollo totale inizia a crescere. Nei mesi successivi il problema sale al centro dell'attenzione e un via vai di politici si sussegue: assicurano che si interverrà al più presto per risolvere la situazione: «Solo promesse andate in fumo», racconta Crosa.

Lo sgombero forzato

Nel mentre i mesi passano e nel giorno di Ferragosto del 2009 arriva l'ordinanza di sgombero della casa di via Castelfidardo. Le famiglie Crosa, Murtas e Ruiu sono costrette a lasciare la loro proprietà, dichiarata inagibile, e a pagare una casa in affitto, inizialmente sostenuti in parte dai contributi del Comune, poi cessati. I tre nuclei decidono di avviare una causa legale contro il Comune di Cagliari ed Abbanoa, a cui poi si uniscono anche altri abitanti del quartiere, circa 15, che dichiarano aver subito dei danni alle loro abitazioni.

Intanto il Comune avvia i lavori di messa in sicurezza, tutt'ora non ancora conclusi: tra il 2009 ed il 2022 vengono realizzati dei tunnel sotterranei nella zona di piazza d'armi per evitare ulteriori cedimenti. Dopo 12 anni dallo sgombero, nel 2022, arriva la sentenza: i danneggiati vincono la causa, Abbanoa viene condannata a pagare un risarcimento di circa 40.000 a famiglia e il Comune al rifacimento delle fondamenta delle case danneggiate. Una somma che, come afferma Valeria Crosa, «non ci è stata utile a recuperare la nostra casa, dove peraltro non potremo eseguire nessun lavoro di ristrutturazione fino a quando il Comune non adempirà a quanto disposto dalla sentenza».

Le inadempienze

Dal momento della condanna, infatti, nessuna notizia è giunta da parte degli organi comunali riguardo ai tempi per la ricostruzione delle fondamenta: le famiglie continuano a vivere in affitto e a farsi carico delle spese, senza sapere quando potranno tornare a casa. «Nessuno si interessa alla nostra situazione, vogliamo delle risposte», continua Crosa. «Ad oggi, dopo quasi 15 anni, niente è stato fatto per rendere agibile la nostra palazzina. Lanciamo un appello alle autorità perché ci ascoltino e chiediamo un incontro con l'assessora ai Lavori pubblici e con il sindaco perché ci informino sullo stato di via Castelfidardo».

L’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda fa sapere che è in corso la delineazione di un quadro economico dell'intervento: «Ci stiamo coordinando col servizio alla viabilità, gli uffici stanno lavorando, ma purtroppo i tempi burocratici sono lunghi».

