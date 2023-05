Burocrazia e lentezze, hangar chiusi 

Tutti li vogliono, ma (per ora) nessuno se li piglia. Gli hangar ex Meridiana dell’aeroporto Costa Smeralda sono al centro di una partita che alla fine potrebbe restituire a Olbia e alla Sardegna un polo manutentivo da 200 posti di lavoro. Bisogna usare il condizionale, perché mentre cresce l’interesse per gli hangar, non si vede all’orizzonte l’affidamento delle strutture, una situazione che preoccupa lavoratori, sindacati e anche il consigliere regionale dei 5Stelle, Roberto Li Gioi.

La corsa

Hanno messo gli occhi sugli hangar Avio 1 e 2 (il secondo accoglieva l’Airbus 340 di Alisher Usmanov) diversi player nazionali e internazionali dei servizi aeronautici (operazioni a terra e manutenzioni). Tra questi, la Seas di Grassobbio (con basi in tutta Italia e in diversi aeroporti Ue), la Atitech di Napoli e AeroItalia. Per dirne una, la lombarda Seas, che ha l’esclusiva delle manutenzioni per Ryanair, nel 2022 ha raddoppiato il numero dei dipendenti che ormai supera le 500 unità. I manager di Seas parlano apertamente di espansione del network manutentivo e Olbia è nel mirino. Lo è anche per la compagnia AeroItalia che avrebbe fatto la sua offerta alla Geasar (la società di gestione del Costa Smeralda) per il solo Avio 1. Sono da tempo interessati agli hangar di Olbia pure i manager dell’Atitech spa, azienda con sede principale nell’Aeroporto di Napoli-Capodichino. Ci sono anche offerte informali (almeno quella di AeroItalia), ma allora perché gli hangar restano chiusi e non si vedono spiragli a breve per i 70 tecnici ex Meridiana Maintenance che ancora cercano lavoro (una parte sono stati assunti da Leonardo e dalla stessa Seas)?

Ostacoli e speranze

La situazione è complessa e l’affidamento degli hangar non è operazione che si possa risolvere con una stretta di mano. Intanto la Geasar (controllata da F2i) non dispone ancora di Avio 2, che deve essere restituito dai liquidatori di Air Italy perfettamente a norma, a quanto pare i lavori sono ultimati. Stando a indiscrezioni, la Geasar starebbe valutando l’offerta di AeroItalia per Avio 1 con molta prudenza. Sarebbe stata chiesta una polizza fideiussoria molto alta e anche il canone annuo è considerevole. In realtà, però, Geasar, per obblighi di legge, dovrà pubblicare un bando per l’affidamento degli hangar (Avio 2 è stato costruito anche con fondi della Sfirs). Si parla di beni pubblici. Quindi il percorso è lungo.