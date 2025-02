Burocrazia e imprevisti bloccano gli ecocentri 

Poi viene chiesto ai cagliaritani di avere fiducia. Ultimamente non c’è gara d’appalto dell’amministrazione comunale che non abbia subito intoppi, rallentamenti o, addirittura, sospensioni a tempo indeterminato. Come i cantieri per lo smaltimento dei rifiuti: gli ecocentri di via Abruzzi, via Dei Valenzani e via Dell’Agricoltura e la stazione di scambio dell’ex inceneritore, a San Lorenzo, sono al palo per svariati motivi. Progetti finanziati durante il regno dell’ex sindaco Paolo Truzzu e presi in carico alcuni mesi ga dalla Giunta guidata da Massimo Zedda. Solo un fatto al memento è certo: non si sa quando le opere saranno consegnate.

Via Abruzzi

In via Abruzzi i lavori che si sarebbero dovuti concludere il primo dicembre 2023 si sono arenati pochi giorni dopo l’inizio degli scavi, partiti a marzo dello stesso anno. Operai e ruspe sono spariti, in compenso sono comparse le immancabili erbacce corredate da rifiuti di ogni tipo. Con l’immancabile recinzione arancione, che come una ragnatela sta imprigionando la città, si è impadronita anche della strada del quartiere di San Michele. L’opera si sarebbe dovuta concludere entro dicembre 2024. Così non è stato e i finanziamenti europei sono andati perduti. «L’ecocentro di via Abruzzi è uno dei due ecocentri che sicuramente dovremmo realizzare perché inserito nel Documento unico di programmazione 2025-2026», afferma l’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi. «Il progetto esecutivo sta subendo dei ritardi dovuti al fatto che nel sottosuolo abbiamo riscontrato la necessità di fare un'importante bonifica legata alla potenziale presenza di ordigni bellici. Sono state reperite anche falde acquifere e metalli che interferiscono con la bonifica. Stiamo procedendo alla redazione della variante di progetto che ha richiesto lo stanziamento di ulteriori fondi. Successivamente alla bonifica, inizieremo coi lavori di realizzazione dell'ecocentro che avranno una durata di circa 10 mesi salvo imprevisti».

Via Dei Valenzani

L’ecocentro di via Dei Valenzani è un altro dei misteri di Palazzo Bacaredda. Contestato duramente dagli inquilini dell’area dove sarebbe dovuto sorgere, ha ricevuto la mazzata finale dal Consiglio di Stato. I progettisti no avevano preso in considerazione un vincolo insormontabile, la fascia di rispetto di 20 metri dall’Asse mediano. «I nostri tecnici dell’Igiene urbana e dell’Urbanistica stanno cercando di trovare una soluzione».

San Lorenzo

Altro tasto dolente, l’ex inceneritore di san Lorenzo, dove sono in corso i lavori per la riqualificazione della Stazione di scambio dei cassoni, ora trasferita a San Paolo, che lavora a scartamento ridotto. I cantieri in corso sono tre: quello degli accessi richiesti dall’Anas e dell’adeguamento dell’impianto sembrano a buon punto; diverso il discorso per la bonifica della discarica, sarebbe stato trovato amianto, un materiale non previsto nel capitolato di gara. Da qui il contenzioso tra l’impresa appaltatrice e il Comune. «Allo stato i lavori sono sospesi per la necessità di redigere una complessa perizia di variante che dovrebbe essere approvata in questo mese per poi procedere ai lavori della durata di 13 mesi», precisa l’assessora all’ambiente. «Per ora nessun contenzioso è in atto con l’impresa appaltatrice».

Via Dell’Agricoltura

L’altro ecocentro nel cassetto dei sogni è in via Dell’Agricoltura. «Sarà realizzato dalla De Vizia. Stiamo completando gli studi per il consolidamento statico», conclude Giua Marassi. All’appello mancano ancora la variante urbanistica e l’accordo con uno dei proprietari del terreno.

