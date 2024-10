buriram, Bagnaia  trionfa e si regala una speranza 

Bururam. Certe vittorie valgono più di altre, al di là del premio immediato che garantiscono, in termini di punti o denaro. E una di queste l'ottenuta Francesco Bagnaia sulla pista thailandese di Buriram, nel terz'ultimo fine settimana del mondiale MotoGp che vede ancora l'italiano all'inseguimento dell'attuale leader, Jorge Martin, che si è preso un prudente secondo posto. A confermare la tesi ci sono anche le parole dello stesso Bagnaia al termine della gara, che lo porta a -17 dal pilota Ducati Pramac: «Questo successo non conta solo per il campionato ma è importante per la mentalità con cui l'ho ottenuta e la confidenza che mi ha dato», ha affermato, non prima di averlo dedicato alla sua squadra «che ha fatto un lavoro fantastico».

Le premesse per il portacolori della Ducati non erano state delle migliori, con un deludente nono tempo in un warm up condotto sotto la pioggia, mentre Marc Marquez aveva fatto scintille e anche Martin sembrava aver trovato il feeling giusto.

Colpi di scena

Per la gara, la pioggia è un po' diminuita ma la pista era molto bagnata e Martin, che era in prima fila tra le Desmosedici di Enea Bastianini e di “Pecco” è partito benissimo e in breve si è portato davanti a tutti, con un ritmo che solo il piemontese è riuscito a tenere, mentre il romagnolo è scivolato subito indietro per poi cadere compromettendo la sua prova. Il ritmo infernale ha tradito Martin, che per non farsi superare da Bagnaia è andato lungo in una curva e gli lasciato il comando, che da quel momento l'italiano non ha mai ceduto. A fare un po' soffrire il bicampione del mondo è stato poi Marquez, che dopo aver sorpassato Martin e grazie alle sue note abilità su pista bagnata lo ha messo nel mirino. Per alcuni giri, i due hanno duellato, entusiasmando il pubblico ma prendendo dei bei rischi, finché al 15° lo spagnolo è scivolato su un cordolo, finendo a terra e regalando così 4 punti a Martin, che si giocherà il titolo con il due volte campione in carica (e nessun altro) nelle prossime due gare. Sul podio è salito anche Pedro Acosta, con la Gas Gas, mentre Fabio Di Giannantonio ha conquistato un ottimo quarto posto dopo una grande rimonta.

