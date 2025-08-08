Burgos, spunta Caruso: non vinceva da tre anni 

A quasi tre anni e mezzo dal suo ultimo successo, quello nella classifica finale del giro di Sicilia del 2022, Damiano Caruso, 38 anni a ottobre, secondo al Giro d'Italia del 2021 e due volte azzurro (a Rio e a Tokyo) nella prova in linea delle Olimpiadi, è tornato a vincere una corsa. Il ragusano della Bahrain-Victorious si è imposto per distacco nella quarta tappa della “Vuelta a Burgos”, con 1'26” di vantaggio sull'ex campione del mondo Rui Costa (EF) e sull'altro portoghese Rui Oliveira (uae). Al comando della classifica generale rimane uno che per l’età potrebbe essere quasi il figlio di Caruso, il ventenne Leo Bisiaux (Decathlon), grande speranza del ciclismo francese, che ha 22” sull’altro azzurro Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Oggi l’ultima tappa, da Quintana del Pidio a Lagunas de Neila di 138,3 km con arrivo in salita.

Le altre corse

Intanto, al Tour de Pologne, è arrivato un altro terzo posto in volata per Andrea Bagioli (Lidl-Trek). Ieri a Zakopane si è dovuto inchinate al giovane britannico della Visma, Matthew Brennan, vent’anni appena compiuti e grande talento del ciclismo mondiale: più di lui quest’anno hanno vinto soltanto Tadej Pogacar e Tim Merlier.

Nella 12ª Arctic Race of Norway 98° successo in carriera del 38enne Alexander Kristoff (Uno-X Mobility).

