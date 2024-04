Burger King porta 35 posti di lavoro 

L’iconico panino ma anche menù per vegetariani. Le insegne del Burger King si sono accese anche in città: oggi alle 18 l’inaugurazione del nuovo ristorante all’ingresso sud della città, il primo di tutto il centro Sardegna.

Il marchio, presente in oltre cento Paesi, con oltre 11 milioni di persone servite ogni giorno, sarà gestito con la formula del franchising dalla società Feed the world. Il ristorante che si affaccia su via Cagliari sorge su una superficie di 450 metri quadrati, ha oltre 150 posti a sedere tra area interna ed esterna, offre il servizio King drive e un’area giochi per il divertimento dei più piccoli. Nella zona esterna è presente anche un’area dotata di colonnine per la ricarica elettrica delle automobili. Il Burger King rappresenta inoltre un’importante opportunità occupazionale: 35 persone sono state assunte infatti, le persone impiegate nella nuova realtà. «La visione di Feed the World è creare una comunità aziendale orientata alla crescita personale e professionale, con un investimento importante nell’occupazione giovanile e femminile – si lege in una nota -Particolare attenzione sarà riservata anche al tema del reinserimento lavorativo, promuovendo un modello inclusivo e partecipativo». ( m.g. )

