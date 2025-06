Burchi: l’apertura del punto nascita è una priorità 

Territorio a confronto per la prima conferenza socio sanitaria da quando il commissario Diego Cabitza ha preso le redini della Asl Ogliastra. Questa mattina amministratori, sindacati, Asl si ritrovano per discutere sullo stato di salute di ospedale e territorio, due elementi dello stesso ingranaggio che fa muovere la sanità in Ogliastra. Il presidente della conferenza socio sanitaria Davide Burchi anticipa: «Faremo una panoramica sulla situazione attuale e sulle criticità, per cercare di individuare gli obiettivi a breve e a medio termine». Priorità assoluta è il riavvio del punto nascita in Ogliastra. Spiega Burchi: «Il punto nascita non è ancora aperto, nonostante qualche assunzione, ma bisogna riaprirlo in sicurezza. Senza dimenticare l’h24 di tutti i reparti, ne è un esempio la cardiologia che zoppica, come previsto dall’atto aziendale. È necessario, pian piano, rendersi indipendenti da forme contrattuali che dovrebbero essere utilizzate principalmente per le emergenze, e l’inserimento della rete formativa per rafforzare tutto l’ospedale. Faremo il punto anche sul territorio, con un occhio alla riorganizzazione che consenta di abbattere le liste d’attesa». L’incontro è alle 10.30, nell’aula consiliare di Lanusei.

