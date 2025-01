Burchi da Lanusei: «Asl strategica, assumete personale» 

Punto nascita, procedure di assunzione più veloci, percorso di specializzazione dei nuovi medici rafforzato e importanza strategica della Asl Ogliastra. Queste sono state le priorità espresse dal sindaco Davide Burchi di fronte alla Commissione sanità che sta avviando una serie di consultazioni aperte con sindaci e territori per avere chiare le necessità, i problemi e le priorità.

Il sindaco Burchi spiega: «Durante l’audizione di ieri mattina ho espresso l’assoluta necessità di riaprire il Punto nascite. Anche alla luce delle difficoltà dovute ai lavori in corso nelle strade per Cagliari e Nuoro che dilatano i tempi, così come i rischi. Per questo è fondamentale che le procedure di assunzione dei medici vengano velocizzate e il percorso di specializzazione dei medici venga rafforzato». Rinforzato, ad esempio, con la realizzazione di una foresteria, idea sempreverde, che potrebbe rendere più attrattivi i territori periferici per i giovani professionisti. Questa mattina le priorità, di fronte alla Commissione, (che oggi vedrà Burchi nelle vesti di presidente della conferenza socio sanitaria) saranno pressoché le stesse, con un punto fermo: equilibrio territoriale per offrire una sanità di qualità sia in periferia che nei presidi dei grandi centri che boccheggiano in virtù degli utenti che si riversano dalle Asl periferiche e in sofferenza. Burchi anticipa: «La Asl Ogliastra ha un’importanza strategica, sia per il nostro territorio che per le Asl dei grandi centri. È importante far emergere con forza la necessità di equilibrio territoriale, dove i poli decentrati da Cagliari e Sassari siano ugualmente attrattivi per i professionisti, così da mettere nelle condizioni anche le strutture universitarie di lavorare meglio».

