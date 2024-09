Burcei, tre anni per avvicinarsi a Cagliari 

È solo poco più di un chilometro sui 13 totali. Ma quel cartello apparso sulla Provinciale 16 che annuncia l’inizio dei lavori per la strada che collegherà Burcei con Maracalagonis è un segnale incoraggiante. Tre anni per sognare, tre anni per uscire dall’isolamento. Se si rispetteranno i tempi fissati dalla burocrazia, in 36 mesi dovrebbe essere portata a termine la strada che collegherà il Comune montano con la Statale 125 e, quindi, con Cagliari. «Una strada che aspettiamo da trent’anni», sospira il sindaco di Burcei Simone Monni, «da quando, nei lontani anni ’90, l’imprenditore-editore Sergio Zuncheddu donò al Comune il progetto del tracciato, elaborato sino a diventare il progetto definitivo». Quello sul quale la Città metropolitana ha ottenuto il finanziamento dalla Regione. Ma davvero basteranno tre anni per completare l’opera? Obiettivo possibile. Ma c’è da mettere d’accordo quattro amministrazioni, la Città metropolitana che deve effettuare l’intervento e i tre Comuni nei quali passerà la strada, Burcei, Maracalagonis e Sinnai.

La situazione

Ma intanto qualcosa si muove: sulla Provinciale 16 è cominciato l’allargamento della strada e l’adeguamento delle cunette. «Questi lavori», sostiene la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda, «sono fatti esclusivamente per non perdere il finanziamento in corso». Quei 32 milioni previsti, però, secondo la prima cittadina marese, non sono sufficienti a portare a termine l’opera. Ne servirebbero altrettanti. Che, sostiene Fadda, dovrebbero arrivare dai fondi del Pnrr. Nessun problema per questo primo lotto perché si tratta di un appalto integrato (l’azienda incaricata redige una parte della progettazione ed esegue i lavori). «È un’opera», interviene la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu, «che ho ereditato. Ma non dubbi perché il mio predecessore Tarcisio Anedda è sempre stato molto attento alla tutela del territorio».

Gli ostacoli

Nessun problema per il primo lotto. Ma per concludere l’opera serve un progetto definitivo (che, attualmente, è in fase di redazione). E qui potrebbe saltare fuori qualche problema. Alcuni anni fa, la Città metropolitana ha presentato un progetto chiedendo ai Comuni interessati di presentare eventuali osservazioni. Sembrava tutto a posto. Ma, quando Fadda ha portato il progetto in Consiglio, si sono alzate voci contrarie. Potrebbe essere proprio questo il “tappo” alla realizzazione del secondo lotto. «Attendiamo i progetti da parte della Città metropolitana», dice la sindaca di Maracalagonis, «per poi esprimerci come amministrazione proprietaria del territorio e dare una valutazione dell’opera». E aggiunge che i progetti «dovranno tenere conto delle nostre aziende agricole e attività commerciali, dei villaggi e delle nostre richieste per Maracalagonis».

La speranza

C’è una via d’uscita? Per il nuovo progetto potrebbe anche non servire una nuova conferenza di servizi. «Potrebbero essere sufficienti», interviene il vice sindaco e delegato alla Mobilità della Città metropolitana Francesco Lilliu, «anche incontri bilaterali. Il progetto non è blindato, siamo pronti a tenere conto delle richieste dei Comuni». La volontà è chiara: «È un’opera attesa da troppi anni: è doveroso portarla a termine cercando di velocizzare il più possibile, senza dimenticare le esigenze di tutti i centri». Nessun problema per la sindaca di Sinnai Pusceddu. «Un’opera», riflette, «attesa da tanto: bisogna far uscire Burcei dall’isolamento. A patto ovviamente che i lavori rispettino i parametri di legge e le esigenze dei Comuni». Intanto il primo cittadino di Burcei Monni sorride. «Non nascondo l’emozione nel vedere il cartello e i lavori in corso», afferma, «specialmente pensando a chi non ci ha mai creduto veramente».

RIPRODUZIONE RISERVATA