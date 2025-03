Burcei-Maracalagonis, lavori per la nuova strada 

Dalla Città metropolitana arrivano le buone notizie sulla futura strada Burcei-Maracalagonis che dimezzerà i tempi di percorrenza rispetto all’attuale tracciato, togliendo il paese dal suo secolare isolamento. L’Anas invece ha oscurato i cartelli che indicavano il limite massimo di velocità in 30 chilometri orari tra il 16° al 51° chilometro della ex Orientale. L’intervento è stato eseguito con l’”incappucciamento” dei cartelli che non piacevano proprio a nessuno.

I lavori

«Entro questa estate - dice il sindaco Simone Monni - inizieranno i lavori del primo tratto della nuova strada, partendo da Burcei. Una notizia attesa, fortemente sollecitata. In sostanza il primo tratto della strada si innesterà dalla via Lussu dove stiamo già programmando i lavori di sistemazione. Un passo avanti verso la costruzione di una strada che garantirà un futuro migliore al nostro paese i cui interessi sono maggiormente rivolti verso Cagliari e hinterland».

«In sostanza - dice Paolo Mereu, dirigente del settore Viabilità della Città metropolitana e responsabile unico del procedimento (Rup) della “Burcei-Maracalagonis” - contiamo di iniziare i lavori dalla periferia di Burcei seguendo un tracciato già individuato: un primo tratto di circa un chilometro e mezzo, cui seguiranno, mi auguro entro un anno, tutti gli altri lavori, sino al congiungimento con il primo lotto della strada, già allargata col primo intervento, che porta alla ex Orientale, all’altezza di San Gaetano. Presto - assicura Mereu - sarà indetta la conferenza di servizi fra i Comuni di Burcei, Sinnai e Maracalagonis, la Regione, la Città metropolitana e tutti gli altri enti interessati, con l’approvazione del progetto esecutivo».

Una storia lunga, iniziata tanti anni fa con la consegna al Comune da parte dell’imprenditore-editore Sergio Zuncheddu del tracciato della strada (realizzato anche grazie ai rilievi aerofotogrammetrici). Obiettivo: ridurre a 17 chilometri la distanza fra Burcei e Maracalagonis e togliere Burcei dal suo isolamento.

Il dietrofront

Quanto alla ex Orientale, si torna alla vecchia segnaletica: i cartelli che indicano il limite dei famosi 30 chilometri orari sono stati oscurati dall'Anas, con buste di plastica in attesa di nuovi provvedimenti. L'Anas effettuerà un sopralluogo sul posto per poi decidere la segnaletica strettamente legata alle condizioni della carreggiata e ai lavori in corso.

Soddisfatti l’amministrazione comunale e il “Comitato per la nuova strada”: alcuni suoi componenti, Vittorio Monni, Salvatore Malloru, Ignazio Saddi e Andrea Lobina hanno anche annunciato la sospensione della mobilitazione assicurando che continueranno a vigilare sia sugli eventi nella ex Orientale sia sui lavori della nuova strada. I consiglieri Stefano Tunis, Antonello Peru e Alberto Urpi hanno presentato una interrogazione in Consiglio regionale.

