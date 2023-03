Burcei in scioltezza, il Sinnai risponde 

Il Santadi vince la sfida casalinga contro la gioventù Sarroch e tiene salda la vetta del girone A della Terza categoria portandosi a 45 punti, lasciando 4 lunghezze più giù la diretta inseguitrice Matzaccarese che dal canto suo non molla e a due giornate dal termine crede ancora nell’aggancio grazie alla vittoria in casa dell’Italpiombo (1-2). Fuori dalla lotta al vertice il Calcio Siliqua.

Lotta serrata

Nel girone B la capolista Burcei vince a Dolianova contro l’Accademia, in piena crisi, e arriva a quota 37. Il Sinnai risponde col 2-0 rifilato al San Giorgio Flumini portandosi a 35 e mantenendo intatte le speranze di raggiungere vetta e promozione diretta. Nel girone C tonfo del Solarussa in casa col Siamanna: 0-2 con le reti di L. Loi e G. Laconi. Ne approfitta la Calmedia, che dopo aver rifilato un pesante 1-5 al Santa Barbara lo agguanta in vetta alla classifica a quota 43. Poco più indietro ci sono Lunamatrona (che però ha una gara da recuperare) e Marrubiu, appaiate a quota 41 ma ancora in aperta lotta per il vertice: restano otto gare da giocare.

Vottoria e bagarre

Il girone D si è formalmente chiuso col Bortigali primo e il Phiniscollis secondo. Nell’ultimo turno la capolista ha festeggiato la vittoria tra le mura amiche di fronte a un folto pubblico. La squadra di casa ha perso di misura contro l’Atletico Sarule, ma il ko non ha rovinato gli appuntamenti organizzati in paese. Nel girone E resta in vetta lo Tzaramonte, che ha vinto la sfida casalinga contro il Laciaccia (4-0). La capolista deve però guardarsi dalle agguerritissime inseguitrici: Sporting Paduledda e Atletico Sorso a quota 38 e vincitrici rispettivamente in trasferta contro l’SM Pisa 1-3 e in casa con il Santa Lucia (6-2). Più distante l’SM Tergu, a 9 punti dal primo posto, che però ha vinto in casa del fanalino di coda 3 Stelle e può ancora sperare nella rimonta.