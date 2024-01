Interviste e telecamere ma anche – finalmente – un pranzo in casa con amici e parenti e un pomeriggio di «riposo e relax»: un assaggio di quella normalità che per 33 anni, da innocente carcerato, non ha potuto conoscere. È stata questa la prima domenica da uomo libero di Beniamino Zuncheddu. La festa per l’assoluzione? Forse in estate. A giorni, invece, l’avvocato che ha ottenuto l’assoluzione diventerà cittadino onorario di Burcei.

a pagina 5