Burcei, grande festa 

In diretta da Burcei, oggi a partire dalle 17, Videolina seguirà in diretta l’attesa cerimonia di vestizione di Santa Barbara con il santo rosario cantato. A seguire, la processione di accompagnamento verso la chiesetta campestre con i suonatori di Burcei, l’Orchestra Popolare Sarda e i gruppi folk di Burcei, Cagliari, Maracalagonis, Ittireddu e le rappresentanze di Bono, Oliena, Oristano, Tertenia, Iglesias, Settimo e i cavalieri. Seguirà la santa messa solenne. Conduzione, commento e interviste di Massimiliano Rais e Alberto Masu.

Alle 21.45, appuntamento con la “Pratza in festa”, una serata in musica condotta da Giuliano Marongiu con i Balla Sardigna in piazza Marcia.