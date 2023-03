Burcei e Santadi gioiscono con i tifosi 

Nel girone C a sei giornate dal termine continua il testa a testa tra Calmedia Bosa e Solarussa 2012, entrambe in prima posizione a quota 49. La Calmedia ha liquidato la pratica Marrubiu con un tennistico 6-2, il Solarussa ha risposto con uno 0-2 in casa della Folgore. Alle loro spalle, sotto di due lunghezze, c’è il Lunamatrona. Nel girone E lo Tzaramonte resta in vetta e vola a 46 punti dopo la vittoria contro la Wilier. Dietro rimangono Atletico Sorso e Sporting Paduledda che, a 44, hanno vinto rispettivamente contro Deportivo Baddelonga (5-0) e Ale Castiglia (1-5).

Meno bene è andata al San Giorgio Flumini, che nello stesso girone ha chiuso il campionato con un solo punto in 18 gare (0-0 contro il Belvedere Villasalto) e 77 reti incassate a fronte delle 9 messe a segno. Numeri da record negativo che il presidente del sodalizio quartese Gianfranco Piludu legge con pragmatismo: «Dopo tanti anni di Seconda categoria siamo scesi in Terza e, nonostante le difficoltà, siamo riusciti ad arrivare alla fine evitando un doloroso ritiro. Le difficoltà sono legate soprattutto alla inagibilità del campo, che ci ha fatto perdere il settore giovanile. Inoltre le goleade subite sin dalle prime giornate hanno scoraggiato i ragazzi. Non senza fatica siamo riusciti ad arrivare alla fine, ora ci prepariamo a ricostruire partendo dalle basi. Proprio in questi giorni ci incontreremo con l’amministrazione comunale che ci illustrerà i piani per la sistemazione dello storico campo di Flumini. Aspettiamo fiduciosi».

Con i verdetti acquisiti da una settimana nei gironi A e B della Terza categoria, l’ultima giornata del torneo si è trasformata in una festa. Nel primo gruppo il Santadi, già promosso, ha regalato una vittoria (2-1) al pubblico che ha assistito alla sfida casalinga contro la Matzaccarese; nel secondo invece il Burcei, col passaporto per la Seconda categoria in tasca dal weekend precedente, ha perso tra le mura amiche contro il Mulinu Becciu. Sconfitta che però non ha rovinato la festa promozione, cominciata dopo il triplice fischio.

Ultimo posto

Ancora in corsa

Incertezza

Nel girone F la capolista FC Alghero arriva a 52 punti dopo la vittoria in casa della Fulgor Sassari per 0-3, mentre l’inseguitrice Centro Storico Sassari asfalta l’Atletico Muros con un 1-10 e resta a -3 dalla vetta. Un po’ più attardato lo Sporting Uri, terzo a 47. Nel girone G il Tavolara allunga in testa e si porta a +3 approfittando del pareggio a reti bianche imposto al Golfo Aranci dall’Azzanì: la capolista ha invece vinto 6-1 in casa del Funtanaliras Monti. Il Golfo Aranci però ha giocato una gara in meno. Alle spalle, a 5 punti dalla seconda e a 8 dalla battistrada, c’è la coppia M. B. Orange e Atletico Tomi’s Oschiri.

