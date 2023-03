Burcei e Santadi fanno festa: è Seconda 

Festa anche a Mandas dove il Burcei, con la vittoria 4-1 sui padroni di casa dello Sporting, ha ottenuto il trionfo nel girone B e la promozione diretta. Una festa che, precisano dal sodalizio, avrà luogo anche sul proprio campo dopo l’ultima gara di campionato in programma nel prossimo fine settimana in casa contro il Mulinu Becciu.

Il Santadi ha vinto il girone A a una giornata dal termine: decisiva la vittoria ottenuta in casa dell’Italpiombo (0-5). Al triplice fischio è esplosa la gioia della squadra vincitrice, una festa che avrà sicuramente un seguito tra una settimana nell’ultima giornata di campionato che i trionfatori giocheranno tra le mura amiche contro la seconda in classifica: la Matzaccarese. La felicità in casa Santadi è ben evidenziata dal presidente Mattia Sundas: «Esprimo grande soddisfazione per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. Abbiamo vissuto una stagione breve ma molto intensa e i ragazzi hanno dato una prova straordinaria mostrando un gioco bello, avvincente ma anche corretto e pulito. Tengo a ringraziarli uno per uno, dall’inossidabile capitano ai talenti più giovani fino ai giocatori più esperti. Un enorme grazie va naturalmente al mister, a tutto lo staff tecnico e i dirigenti dell’intera società, nessuno escluso, all’amministrazione cittadina che ci ha sostenuto e a tutti i tifosi santadesi che con grande entusiasmo hanno dato voce a questa esperienza. Cercheremo di proseguire nel solco tracciato quest’anno e di costruire negli anni a venire una realtà di sport sano a disposizione dei giovani».

Santadi e Burcei hanno conquistato la promozione diretta e, insieme col Bortigali che ha raggiunto il medesimo risultato da due settimane, giocheranno in Seconda categoria. Sono i verdetti dell’ultimo fine settimana in Terza categoria.

I trionfi

Ancora in lotta

Nel girone C continua il testa a testa tra Solarussa e Calmedia che, a suon di vittorie, marciano appaiate in prima posizione a quota 46 davanti al Marrubiu (44). Lo Tzaramonte vince in casa del Santa Lucia e conserva la testa del girone E; Sporting Paduledda e Atletico Sorso hanno conquistato a loro volta i tre punti e restano secondi a -2. L’FC Alghero primo nel girone F liquida la pratica Turalva con un pesantissimo 11-0 e resta saldo al comando con 49 punti inseguito da Centro Storico Sassari (46) e Sporting Uri (44).

Dallo scontro al vertice del girone G esce il nuovo assetto della testa della classifica: il Tavolara ha sconfitto il Golfo Aranci e si è preso la vetta scavalcando proprio i galluresi dopo un lungo inseguimento. Un solo punto divide le squadre, anche se il Golfo Aranci ha disputato una gara in meno.

