Burattini, circo e giocolieri: la rassegna a misura di bimbi 

Teatro di burattini, teatro d’attore, teatro circo e di giocoleria. Sono questi i protagonisti della rassegna “Pippius in sa lolla”, organizzata da Le Compagnie del Cocomero, a partire da questo sabato 14 ottobre e tutti i sabati fino al 25 novembre alle 17,30 alla Domus Claudia di via Parrocchia 80.

Si comincia con La Compagnia Antas Teatro che presenterà lo spettacolo “Rendez-Vous-Comique”, con Stefano Farris e Raimonda Mercurio. La storia dell'incontro tra due clown, dai toni allegri e scanzonati. Il sabato seguente tocca a “Fantasma 5”, a cura delle Compagnie del Cocomero e che racconta come si può vincere a ogni età la paura. Il 25 è di scena Mondo Animato, che presenta “Le avventure dello squalo Mirko”, la storia dell’amicizia tra uno squalo e un bambino che superano paure, condizionamenti. Il 4 novembre tocca al Teatro la Maschera con “Diavoli, pentole e imbrogli”, storia del demone Tanaki, che deve rimediare a una sua magia troppo potente. L’11 sale sul palco l’Effimero Meraviglioso, con una versione moderna di “Cenerentola”. Poetico ed ecologista poi “Nella valle dei mulini”, a cura de Il Crogiuolo, in cui una valle viene salvata da un progresso senza anima da un gigante e da una sarta. Il gran finale è tutto per il giocoliere Simone Orrù e lo spettacolo “Stravanato Sciò”, tra giocoleria, equilibrismo e fuoco.

