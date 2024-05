Buono per i libri scolastici, le graduatorie sono pronte 

A Sestu via al buono libri per il prossimo anno scolastico: il Comune ha pubblicato l’elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi. L’attesa, secondo molti genitori, era stata lunga e c’erano state lamentele.

«Nel primo trimestre gli accessi per le richieste di contributi hanno raggiunto quelle totali del 2023, l'abolizione del reddito di cittadinanza ha scaricato sui Comuni l'onere di gestire tutte le pratiche per i redditi sostituitivi», spiega l’assessore al Sociale, Mario Alberto Serrau. Una grande mole di lavoro per gli uffici: «Si stanno facendo i salti mortali per erogare tutti i contributi ed è bene sottolineare che il Comune di Sestu gestisce un numero maggiore di contributi per abitante rispetto agli altri comuni dell'hinterland: gli stessi uffici si occupano di molte richieste di contributi e materialmente non c'è il tempo tecnico».

Anche quest’anno le persone che chiedono un aiuto per comprare i libri di scuola sono tante. Le richieste approvate sono 313, quelle escluse per irregolarità 21. Sul sito del Comune si può visualizzare la graduatoria: a ciascun beneficiario è stato associato un numero di protocollo.

L’attesa non è finita. Il Comune precisa che ora ci sono i tempi tecnici di erogazione dei contributi, che però non dipendono dagli uffici comunali. Per questo, non saranno date informazioni per via telefonica o mail.

RIPRODUZIONE RISERVATA