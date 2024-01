Buono libri, pubblicata la graduatoria 

Pubblicato dal Comune di Sestu l’elenco degli aventi diritto per il buono libri. L’elenco è disponibile per la consultazione sul sito web istituzionale.

Sarà visibile per quindici giorni anche per consentire di presentare eventuali ricorsi. Sono 312 gli studenti che hanno diritto a un bonus per comprare i libri di testo, che è stato erogato in base al proprio Isee. Ventidue invece sono rimasti esclusi, perché si trattava di domande doppie o con irregolarità. Gli esclusi hanno il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, e integrazioni o regolarizzazioni della spesa, scrivendo all’indirizzo mail pubblica.istruzione@comune.sestu.ca.it entro e non oltre il 31 gennaio.

Per qualsiasi informazione si può contattare l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune allo 070 2360258.

RIPRODUZIONE RISERVATA