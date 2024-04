Buono l’avvio di stagione, 5000 allo show di Pasquetta 

Oltre 5 mila presenze: bilancio positivo per lo spettacolo che ha visto il giorno di Pasquetta, al Parco Riva Azzurra di Cannigione, Mara Sattei, Clara e il dj Paolo Noise. «Anche quest’anno, il Comune di Arzachena ha scommesso su un coraggioso avvio della stagione turistica, investendo sugli eventi per garantire esperienze sempre nuove ai visitatori, così da arricchire il ventaglio delle offerte - spiega il sindaco Roberto Ragnedda -. Il segnale che abbiamo dato è importante, perché l’ente pubblico deve essere il primo a dare il buon esempio attivandosi su più fronti per la promozione della destinazione. Ringraziamo ristoranti, bar, agriturismi, strutture ricettive che hanno scelto di aprire i battenti già a marzo». (c.ro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA