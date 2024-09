Buonissima la prima per libertas barumini e samugheo 

Libertas Barumini 2

Ruinas 81 0

Libertas Barumini : Caria, Scalas, Concu, Desogus, Ghiani, Melis, Corona, Atzeni (78’ Cera), Concu, Melis, Atzori (63’ Pitzalis). Allenatore Piga.

Ruinas 81 : Sedda, Atzeni, Cao (60’ Musu), Comella, N. Fersino, Zucca (75’ Casu), Racis, Malloci (65’ Melis), Scema, F. Fersino, Secci. Allenatore Erbi.

Arbitro : Cogoni di Tortolì.

Reti : 31’ Melis, 78’ Corona.

Secca vittoria della Libertas Barumini, che inizia il campionato superando il Ruinas 81 col risultato di 2-0. Gara bella e combattuta, condizionata dal forte vento di maestrale. I padroni di casa partono subito bene. Già al 10’, bella occasione per passare in vantaggio procurata da Corona: il suo tiro al volo però si conclude con un nulla di fatto. Al 20’ risponde il Ruinas 81, direttamente su calcio di punizione battuto da Secci. Al 31’ il Barumini passa in vantaggio: errore della difesa ospite, ne approfitta Melis e insacca. Il Ruinas accusa il colpo, ma prova a rialzare la testa. Un tentativo lo fa Secci, con un tiro che termina di poco alto. Gli ospiti provano il tutto per tutto, ma anche nella ripresa non riescono a trovare la via della rete. I padroni di casa al 78’ raddoppiano: altra ingenuità difensiva della difesa ospite e palla a Corona, che firma il 2-0.

