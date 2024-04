Buoni spesa in palio per i consumatori purché non siano di Alatri o di Canicattì 

FROSINONE. «Ho vinto i buoni spesa ma non me li vogliono dare perché sono di Alatri». La segnalazione della casalinga all’avvocato Enrico Pavia era fondata. Il regolamento del gioco a premi di un noto marchio della grande distribuzione effettivamente recita che possono partecipare i consumatori che fanno la spesa in ogni punto vendita italiano o di San Marino “esclusi i punti vendita dei Comuni di Alatri (Frosinone), Veroli (Frosinone) e Canicattì (Agrigento)”. Dopo uno scambio di raccomandate, i 50 euro in buoni acquisto sono stati riconosciuti alla signora. Ora l’associazione di consumatori Aeci vuole capire se l’esclusione nascesse dal fatto che la signora e le sue amiche sono delle professioniste dei giochi: studiano il regolamento, si confrontano in chat e vincono: poco ma tante volte. Forse troppo, per chi mette in palio i premi.

