Buoni segnali dalla ferrini 

Giocare in dieci contro undici per 80 minuti recupero compreso non poteva essere certo semplice per la Ferrini, che però sabato contro il Calangianus ha dato tutto. Pur perdendo 2-1, i cagliaritani hanno lottato e trovato anche il vantaggio a inizio ripresa con Piroddi prima di subire la rimonta dei padroni di casa firmata Demurtas (al 77’ su rigore) e Ciganha (al 93’). Una sconfitta che, seppur amara in quanto maturata nel recupero, lascia indicazioni positive: «Abbiamo fatto una bellissima partita», commenta l’allenatore Sebastiano Pinna, «la squadra ha fatto una grande prova in dieci per ottanta minuti, ce la siamo giocata come se fossimo in undici. Secondo me almeno un punto lo potevamo portare a casa, ma quello che conta è la prestazione dei ragazzi e di questo sono assolutamente contento».

Impresa sfiorata

La Ferrini è rimasta in dieci per il rosso diretto a Pedro Alexandre al quarto d’ora, quando il centrocampista su una ripartenza ha commesso fallo su un avversario lanciato in porta e si era dunque in presenza di una chiara occasione da gol. «Alla fine abbiamo pagato il rigore dell’1-1 e il fatto di avere pochi cambi», il giudizio di Pinna. L’allenatore non ha potuto contare su alcuni elementi chiave, come il centrocampista offensivo Gabriele Dore (infortunatosi contro il San Teodoro) e l’attaccante Gianluca Podda (a sua volta fuori per un problema fisico). «Ci stanno mancando questi due giocatori», segnala il tecnico, «e sappiamo che questo è un campionato molto difficile. Non ci nascondiamo: dobbiamo salvarci quanto prima, perché ci sono tante squadre molto forti come organico». Nel prossimo turno, domenica, la Ferrini giocherà in casa (dove ha ottenuto finora l’unico successo nella vittoria per 2-0 sul San Teodoro) contro il Li Punti, una delle quattro squadre che chiudono la classifica a quota uno.

