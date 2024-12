Buoni sanitari, scoppia il caso 

Sono diventati un caso politico i buoni sanitari, entrati nel «Programma regionale di contrasto alla povertà» attraverso la delibera 47/16 del 4 dicembre. In Giunta l’ha portata Desirè Manca, l’assessora al Lavoro che ha stanziato dieci milioni di euro per pagare le cure alle fasce di reddito più basse. «Un provvedimento che fa acqua da tutte le parti», dice Umberto Ticca, il consigliere regionale dei Riformatori che ai buoni della Manca sta dando battaglia anche in commissione Sanità.

L’ultimo round dello scontro tra partiti si sarebbe dovuto combattere proprio nel parlamentino del Consiglio regionale. Per ieri alle 10,30, Manca insieme all’assessore Bartolazzi erano stati chiamati in audizione. «Invece né l’una né l’altro si sono visti». La titolare del Lavoro era a Sassari per incontrare gli elettori, ha scritto su Facebook. «Ufficialmente – osserva Ticca – non hanno partecipato ai lavori della commissione per impegni istituzionali».

Stando alla delibera del 4 dicembre, i buoni funzioneranno così: sarà competenza dell’Aspal, l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, gestire i voucher per le cure. In strutture private accreditate o che dalla stessa Aspal verranno dichiarate idonee a garantire l’assistenza, in base «alla pubblicazione di una manifestazione di interesse». Per accedere ai buoni, bisognerà avere un Isee pari o inferiore ai 10mila euro. Ma con l’opzione di estendere l'accesso ai benefici anche a fasce più ampie di vulnerabilità socioeconomica», è scritto ancora nel documento della Giunta.

Ticca va dritto al sodo: «Da subito abbiamo espresso le nostre perplessità. Intanto non si capisce perché un’agenzia regionale incardinata nell’assessorato al Lavoro debba occuparsi di sanità, cosa che non può fare – sottolinea l’esponente dei Riformatori -. Inoltre non è chiaro come questi buoni dovrebbero convivere con le normali liste d’attesa, decretando la fine del sistema sanitario universalistico basato sull’uguaglianza di diritti. Probabilmente, queste stesse osservazioni sono state mosse da qualche onorevole della maggioranza, tanto che davanti a una disfatta annunciata, con un voto contrario, l’unica via d’uscita rimasta agli assessori Manca e Bartolazzi è stata quella quella di disertare la seduta di commissione senza alcun preavviso. Mostrando poco rispetto per l’istituzione, prima ancora che per tutti i colleghi presenti». ( al. car. )

