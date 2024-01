Buoni propositi per Tavolara 

Il Consorzio di gestione dell’Area marina protetta di Tavolara Capo Coda Cavallo, formato dai comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro, compie 20 anni. Una ricorrenza che ha voluto ricordare il presidente Massimo Canu: «In questo anniversario, possiamo riflettere con soddisfazione sugli sforzi profusi per garantire la conservazione di questo territorio unico. La collaborazione tra l'Area Marina Protetta e le comunità locali è stata fondamentale per raggiungere questo obiettivo comune. Un sentito ringraziamento va a tutte le istituzioni e agli enti che hanno contribuito al successo del progetto». Per quanto riguarda il futuro Canu ha sottolineato che «è essenziale mantenere alto l'impegno nella tutela del territorio. Il 2023 ha visto la nascita dei Tavoli d'Ascolto, un'opportunità per coinvolgere le comunità e ascoltare le voci di chi vive e ama il mare».

