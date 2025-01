Buoni per le bici ai dipendenti comunali 

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è ridurre l’uso dell’auto privata non solo per gli spostamenti casa-lavoro ma anche per quelli che si effettuano per adempiere alle proprie mansioni. Con una delibera di Giunta, il Comune aderisce al bando ministeriale “Bici in Comune” che finanzia progetti per la promozione della mobilità ciclistica.

«Il progetto – si legge - prevede una serie di misure finalizzate a promuovere e incentivare la mobilità ciclistica e l’uso della bicicletta negli spostamenti casa lavoro attraverso la fornitura di buoni di acquisto di biciclette ai dipendenti dell’amministrazione comunale e dell’Università di Cagliari che, in un periodo di tempo prestabilito circa 50 giorni lavorativi, accumulano il maggior numero di punti che vengono attribuiti e rilevati attraverso un’applicazione per smartphone in relazione al numero di chilometri percorsi risparmiati per raggiungere il posto di lavoro con modalità sostenibili, piedi, bici e bus».

Il progetto si inserisce a supporto e ampliamento delle attività di promozione e sviluppo della mobilità sostenibile e in particolare ciclistica che l’amministrazione ha tutt’ora in atto.

